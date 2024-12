Sfida Google Gemini a scacchi: riuscirai a battere l’intelligenza artificiale?

Con un nuovo aggiornamento, Google Gemini ha imparato a giocare scacchi ed è pronto a sfidare tutti gli utenti che si sentono abbastanza bravi da battere l’intelligenza artificiale in una partita. Grazie ad una nuova Gem, una particolare integrazione disponibile per l’AI di Google, Gemini può avviare una partita di scacchi e conversare con l’utente sulle mosse e le strategie da seguire.

Gemini adesso sa giocare anche a scacchi: un’esperienza di gioco tutta nuova

Crediti: 9to5Google

“Maestro di scacchi” è la nuova Gem di Google Gemini che permette agli abbonati Advanced sfidare l’intelligenza artificiale in una partita a scacchi. Per avviare il match basterà dire “giochiamo a scacchi!” ed indicare sempre tramite testo la propria mossa (es. cavallo in F3). La partita, infatti, sarà interamente colloquiale: non ci sarà interattività con la scacchiera, ma sarà possibile fare le mosse soltanto descrivendole.

La particolarità di Maestro di scacchi è quella di poter conversare con l’avversario AI, chiedendogli di immedesimarsi nei panni di un grande giocatore di scacchi, oppure di un personaggio come Sherlock Holmes. Purtroppo, per il momento questo Gem è disponibile soltanto in lingua inglese, quindi per giocare a scacchi con Google Gemini sarà necessario utilizzare il servizio in lingua straniera.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le