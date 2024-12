Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro e X20 Max ora disponibili in Italia: pulizie complete e senza sforzo!

La compagnia cinese ha annunciato la disponibilità in Italia di Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro, le due nuove soluzioni altamente smart che integrano una tecnologia all’avanguardia nell’ambiente domestico, offrendo un’esperienza di pulizia completa e senza stress anche agli utenti più esigenti. Entrambi i prodotti possono essere acquistati da oggi in offerta lancio sullo store ufficiale e Amazon fino al 19 dicembre.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro e X20 Max debuttano in Italia, subito in offerta lancio: prezzo, novità e promozioni

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max è la soluzione ideale per una casa curata e pulita in modo impeccabile senza sforzi. Dotato di una stazione all-in-one, presenta un sistema di lavaggio automatico dei mop ad alta temperatura, con possibilità di personalizzazione della temperatura dell’acqua. Inoltre è c’è anche la funzione di asciugatura ad aria calda, in modo da evitare la formazione di cattivi odori e di muffe. L’innovativo braccio mop estendibile arriva a pulire anche gli angoli più difficili, mentre la potenza di aspirazione di 8000 PA rimuove efficacemente polvere e peli di animali. Grazie alla tecnologia di evitamento degli ostacoli, si muove agilmente tra i mobili, garantendo una pulizia accurata. Con la batteria da 5.200 mAh, offre fino a 120 minuti di pulizia continua.

Il nuovo Xiaomi Robot Vacuum X20 Max è disponibile da oggi a 649,9€ su mi.com e su Amazon, in entrambi i casi in offerta lancio. Sullo store ufficiale attraverso la promo Early Bird valida fino al 19 dicembre, con l’acquisto del robottino sarà possibile ricevere in omaggio un accessorio relativo al prodotto, più Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact. Invece, su Amazon è possibile risparmiare 50€ (e quindi il prezzo è di 599,9€).

L’altra novità di oggi è Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro, soluzione che offre una pulizia completa e intelligente, perfetta per ambienti di grandi dimensioni. La base all-in-one svuota automaticamente il serbatoio in 13 secondi e pulisce il mop, semplificando la manutenzione. Con 7.000 PA di potenza di aspirazione e quattro livelli regolabili, gestisce sporco e peli su diverse superfici, compresi i tappeti. Inoltre, il rilevamento intelligente dei tappeti ottimizza la potenza dove necessario, mentre la tecnologia di evitamento degli ostacoli garantisce una copertura totale. La batteria da 5.200 mAh permette fino a 160 minuti di pulizia continuativa.

Anche Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro è in vendita già da oggi, al prezzo di 499,9€ su mi.com e Amazon. Ovviamente non manca un’offerta lancio dedicata, attiva fino al 19 dicembre: tramite lo store ufficiale si riceverà in omaggio un accessorio relativo al prodotto, più Xiaomi Fan Heater; acquistando il robottino su Amazon c’è uno sconto di 20€ (quindi il prezzo è di 479,9€).

