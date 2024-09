Honor Magic V3, MagicPad 2, MagicBook Art 14 e Watch 5: tutte le novità di IFA 2024

La fiera tecnologica di Berlino è iniziata: si tratta di uno degli eventi tech più importanti del panorama europeo e mondiale, da sempre palcoscenico preferito per i lanci più importanti della seconda metà dell’anno. In occasione di IFA 2024, arrivano tantissime novità targate Honor: la compagnia cinese ha dato il meglio di sé lanciando il suo nuovo top di gamma pieghevole (il più sottile al mondo) e tanto altro ancora. Honor Magic V3 è finalmente ufficiale in Europa (e in Italia) e insieme al flagship ci sono anche il tablet top MagicPad 2, il nuovo portatile MagicBook Art 14 e – a sorpresa – anche l’indossabile di ultima generazione Watch 5!

Honor sul palcoscenico di IFA 2024: tutte le novità presentate in occasione della fiera tech

Honor Magic V3

Crediti: Honor

Dopo la nostra anteprima non possiamo che parlare con entusiasmo di Honor Magic V3: il nuovo flagship stravolge ancora una volta il settore e si presenta come il telefono pieghevole più sottile al mondo, ma con durata, batteria, display ed esperienza AI migliorati sotto tutti i punti di vista. Dopo il lancio in Cina (avvenuto a luglio), finalmente debutta anche alle nostre latitudini. Rispetto al precedente Magic V2, la nuova incarnazione della serie cambia completamente stile. Viene mantenuto il design in-fold (con un ampio schermo pieghevole verso l’interno ed un pannello esterno), ma cambia il modulo fotografico (di forma circolare e inserito in una cornice ottagonale posizionata al centro della scocca, con taglio a diamante).

Crediti: Honor

Honor Magic V3 presenta uno spessore di 9,2 mm ed un peso di soli 226 grammi: una volta aperto si assottiglia ad appena 4,35 mm, un risultato straordinario ottenuto grazie all’applicazione meticolosa di 19 materiali innovativi e 114 microstrutture, che hanno spinto i dispositivi pieghevoli verso una nuova era di precisione e compattezza. Per aumentare la sua resistenza, il foldable incorpora una fibra speciale nel materiale della scocca, migliorando la capacità di resistere agli urti di 40 volte rispetto ad altri telefoni di punta e riducendo lo spessore della cover posteriore di oltre il 30%. Inoltre, grazie alla cerniera proprietaria Honor Super Steel Hinge, il dispositivo può resistere fino a 500.000 cicli di piegatura ottenendo la prestigiosa certificazione di durata SGS. Dotato di schermo interno Honor Super Armored e di una protezione Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield, si presenta come un prodotto di punta pensato per l’utilizzo quotidiano.

Crediti: Honor

Le novità non finiscono qui: Honor Magic V3 è il primo al mondo a sfruttare la tecnologia AI Defocus Display, insieme ad altre funzioni per il benessere degli occhi (dimmerazione PWM senza rischi a 4.320 Hz, dimmerazione dinamica, visualizzazione notturna circadiana e visualizzazione a toni naturali). In termini di dimensioni e facilità di visualizzazione dei contenuto, il top di gamma offre uno schermo esterno da 6,43″ per un utilizzo classico e all’occorrenza si trasforma in un pratico tablet grazie allo schermo interno pieghevole da 7,92″. La batteria al silicio-carbonio di terza generazione (da 5.150 mAh) garantisce tanta autonomia e performance di punta, senza impattare su dimensioni e peso; presenti all’appello sia la ricarica rapida SuperCharge da 66W che quella wireless da 50W.

Crediti: Honor

Il fatto di avere a che fare con un modello pieghevole non influisce sul comparto fotografico, ancora una volta di prima categoria. Magic V3 è dotato dell’innovativo sistema di fotocamere Honor Facon, con un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 40 MP ed un teleobiettivo a periscopio da 50 MP. Per concludere, è impossibile non citare le funzioni intelligenti basate su AI. Tra queste, Magic Portal su Foldable, oltre a funzioni fotografiche abilitate dall’AI, come Honor AI Motion Sensing per scatti istantanei e AI Portrait Engine per migliorare i ritratti. Grazie alla collaborazione con Google Cloud, c’è una serie di funzioni di produttività supportate dai modelli AI di Google e dalle tecnologie Cloud per consentire agli utenti di migliorare l’efficienza complessiva, tra cui Honor AI Eraser, Face to Face Translation e gli strumenti di traduzione in Honor Notes.

Il nuovissimo Honor Magic V3 debutta in Europa e in Italia nelle colorazioni Reddish Brown, Green e Black, a partire da 1,999€. Segnaliamo la possibilità di riscattare un buono sconto di ben 300€, direttamente tramite lo store ufficiale HiHonor.

Scheda tecnica

Dimensioni di 156,6 x 145,3 x 4,35 mm (aperto) e 156,6 x 74 x 9,2 mm (chiuso) per un peso di 226 grammi

Certificazione IPX8

Display esterno OLED LTPO a 10 bit da 6,43″ Full HD+ (2.376 x 1.060 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz

a 10 bit da 6,43″ Full HD+ (2.376 x 1.060 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz Display interno OLED LTPO a 10 bit da 7,92″ 2K+ (2.344 x 2.156 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz

a 10 bit da 7,92″ 2K+ (2.344 x 2.156 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.150 mAh con ricarica da 66W e wireless da 50W

con ricarica da e da 50W Fotocamera da 50 + 40 + 50 MP f/1.6-2.0-3.0 con OIS, ultra-grandangolare da 112° (con macro da 2,5 cm) e teleobiettivo a periscopio fino a 100X (digitale)

f/1.6-2.0-3.0 con OIS, ultra-grandangolare da 112° (con macro da 2,5 cm) e teleobiettivo a periscopio fino a 100X (digitale) Selfie camera da 20 MP f/2.2 (interna ed esterna)

f/2.2 (interna ed esterna) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR

Android 14 sotto forma di MagicOS 8.0

Honor MagicPad 2

Crediti: Honor

Con Honor MagicPad 2, la compagnia cinese ha pensato bene di offre un dispositivo in grado di integrare perfettamente produttività e intrattenimento. Lanciato in patria a luglio (insieme a MagicBook Art 14), il nuovo tablet si presenta come una soluzione di punta, caratterizzata da un’impressionate design sottile (5,8 mm di spessore e un peso di soli 555 grammi). A bordo troviamo un display Honor Eye Comfort da 12,3″ con refresh rate a 144 Hz, doppia certificazione TÛV, tecnologia AI Defocus, PWM Dimming ad alta frequenza (4.320 Hz), Dynamic Dimming e funzione Circadian Night Display. La certificazione IMAX-Enhanced garantisce un’esperienza top per la qualità delle immagini e l’audio DTS. Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 8s Gen 3, SoC di fascia alta in grado di offrire performance elevate. Non mancano una capiente batteria da 10.050 mAh con ricarica da 66W e MagicOS 8.0, con funzioni intelligenti come Magic Portal (è in grado di prevedere le esigenze di interazione e di riconoscere le intenzioni in anticipo) e Voice to Text.

Crediti: Honor

Il nuovo tablet top Honor MagicPad 2 arriva in Italia nelle colorazioni Moonlight White e Black, al prezzo di partenza di 599,9€. Inoltre è subito in offerta lancio, con la possibilità di riscattare un buono sconto da 50€ (tramite lo store ufficiale HiHonor). Ciliegina sulla torta, sono previsti vari bundle aggiungendo un accessorio a prezzo stracciato (+1,9€ per Magic-Pencil 3 o MagicPad2 Smart Bluetooth Keyboard oppure le TWS Earbuds X6).

Honor MagicBook Art 14

Crediti: Honor

La produttività è ormai legata all’AI: è questo il futuro del mondo tech e il nuovo Honor MagicBook Art 14 non fa eccezione. Elegantissimo (grazie alla tecnologia Satin Enamel Spraying), dotato di funzioni AI e in grado di offrire prestazioni di alto profilo. Inoltre parliamo di un portatile che applica i criteri di compattezza tipici degli smartphone al mondo dei notebook: il peso è di circa 1 kg, con uno spessore di soli 10 mm. Il tutto con un occhio alla resistenza, grazie alla scocca in lega di magnesio e alla tastiera in titanio. Il display è un accattivante pannello FullView Touch da 14,6″ con risoluzione 3.1K, PWM Dimming a 4.320 Hz, Dynamic Dimming e modalità e-book.

Il terminale adotta il processore Intel Core Ultra 7 155H, soluzione con sei core ad alte prestazioni, otto core efficienti e due core efficienti a basso consumo che possono aumentare il boost del dispositivo fino a 4,8 GHz. Il notebook presenta un raddoppio delle prestazioni della GPU e un incremento del 70% delle prestazioni dell’intelligenza artificiale. Lato connettività abbiamo numerose porte (Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI e un jack da 3,5 mm per cuffie/microfono) per migliorare la praticità complessiva. La batteria è un’unità da 60 Wh, per un’autonomia di tutto rispetto.

Crediti: Honor

Grazie alla collaborazione con Microsoft, il nuovo portatile offre agli utenti l’accesso alle funzioni avanzate di Copilot, tra cui la gestione intelligente delle e-mail, l’analisi e la visualizzazione dei dati, la trascrizione e la sintesi in tempo reale, aumentando la produttività e l’efficienza. Per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica, il dispositivo è dotato di OS Turbo 3.0 guidato dall’intelligenza artificiale, che ottimizza il consumo energetico analizzando il comportamento dell’utente e regolando con precisione le strategie di prestazione, garantendo un’esperienza di lavoro potente ma affidabile. La tecnologia Spatial Audio di Honor e la potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale creano un ambiente audio realistico e grazie agli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, il design del microfono potenziato bidirezionale garantisce una cattura del suono e una riduzione del rumore superiori in qualsiasi condizione.

Al momento l’azienda non ha ancora svelato prezzo e disponibilità in Italia di Honor MagicBook Art 14 (ma ha confermato la presenza delle colorazioni Emerald Green, Starry Grey e White).

Honor Watch 5

Crediti: Honor

Per concludere in grande stile l’evento di IFA 2024, è stato presentato a sorpresa anche il nuovo smartwatch del brand. Si tratta di Honor Watch 5, ancora una volta caratterizzato da uno schermo squadrato come il predecessore (ma dotato di varie novità). L’indossabile ha un peso di 35 grammi ed uno spessore di soli 11 mm, risultando leggero e comodo da indossare per tutto il giorno. Il display è un’ampio pannello AMOLED da 1,85″ (450 x 390 pixel) e 322 PPI. L’orologio è dotato di una batteria al silicio-carbonio da 480 mAh, per un’autonomia di 15 giorni; inoltre la gestione intelligenze dell’alimentazione Turbo X garantisce un uso efficiente dell’energia. Tra le principali caratteristiche abbiamo il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio dei valori SpO2 e il sistema di posizionamento AccuTrack (che migliora la precisione del GPS).

In arrivo nelle colorazioni Black, Gold e Green, Honor Watch 5 arriverà in Italia successivamente (mancano ancora i dettagli sul prezzo).

