Anche su Bluesky arriva la spunta blu? Gli sviluppatori studiano nuovi metodi di verifica

Il social network del momento è sicuramente Bluesky, che con i suoi oltre 25 milioni di utenti si sta affermando come reale alternativa a quello che una volta era conosciuto come Twitter. Ma se “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità“, una crescita così esponenziale necessità assolutamente di misure che possano garantire sicurezza agli utenti. Una di queste, ovviamente, è la verifica degli account con strumenti ben visibili, come per esempio la spunta blu.

Crescita enorme per Bluesky, ma adesso c’è bisogno di sicurezza per gli utenti

Crediti: Bluesky

Bluesky prevede già un sistema di verifica dell’account, legato però all’username. Il social network blu, infatti, permette di verificare il possesso di un sito web e di utilizzarne il dominio come nome utente. Per fare un esempio, l’account ufficiale di Ansa, uno dei principali organi di stampa italiani, potrebbe avere il nome utente collegato al sito, e quindi venir mostrato come “@ansa.it“.

Questa soluzione, tuttavia, non è immediatamente visibile e solo chi conosce la possibilità di utilizzare questo sistema può effettivamente capire se un account è verificato o meno. Per questo motivo, Bluesky ha annunciato di essere al lavoro su nuovi sistemi di verifica degli account, con una possibile futura introduzione di una sorta di spunta blu.

“Abbiamo anche ascoltato i vostri feedback: gli utenti vogliono più modi per verificare la propria identità oltre alla verifica del dominio. Stiamo esplorando opzioni aggiuntive per migliorare la verifica dell’account e speriamo di poterne condividere altre a breve” ha annunciato il team della sicurezza di Bluesky.

Con la spunta blu diventata a pagamento sia su Twitter/X che su Instagram/Facebook, un ritorno alle origini di questo sistema di verifica non è solo il benvenuto, ma è anche particolarmente auspicabile.

