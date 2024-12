Huawei Mate X6 in versione Global: il flagship pieghevole ha una data d’uscita

Arrivano novità per gli amanti dei top di gamma pieghevoli e per gli appassionati di Huawei, con un grande ritorno. Dopo un periodo d’assenza nei mercati Global, è tempo di foldable: Huawei Mate X6 diventerà internazionale e ha già una data di presentazione!

Huawei Mate X6 Global: ufficiale la data di presentazione del nuovo pieghevole internazionale

Crediti: Huawei

Il nuovo teaser ufficiale pubblicato dal colosso tech cinese non cita esplicitamente Huawei Mate X6 Global, eppure la data di presentazione fa di certo riferimento al flagship pieghevole. Basta guardare l’hashtag #unfoldtheclassic, sicuramente poco indicata per il tri-pieghevole Mate XT: anche quest’ultimo arriverà in versione Global ma durante il primo trimestre del 2025. Tornando al nuovo foldable, il lancio in Cina è avvenuto a novembre insieme alla serie Mate 70: al momento non è dato di sapere se arriverà anche quest’ultima. L’evento Global si terrà il 12 dicembre a Dubai, ma ancora non ci sono dettagli sulla commercializzazione in Italia.

Unfold the classic as a new era of flagship foldable excellence begins. Dubai. 12 December 2024.

Aspettando il debutto internazionale del nuovo pieghevole di Huawei eccovi un riepilogo delle specifiche tecniche del dispositivo; con al solito non è dato di sapere quale sia il chipset Kirin a bordo, quindi la parte dedicata al SoC è da intendersi come indiscrezione (mentre tutto il resto sono dati ufficiali).

Huawei Mate X6 – Scheda tecnica

Dimensioni aperto – 156,6 x 144,04 x 4,6 mm per 239 grammi chiuso – 156,6 x 73,78 x 9,85 mm per 239 grammi

Certificazione IPX8

Display esterno – OLED LTPO Micro-quad curved a 10 bit da 6,4″ Full HD+ (2.440 x 1.080 pixel) a 120 Hz, campionamento del tocco a 240/300 Hz, PWM Dimming a 1.440 Hz e luminosità fino a 2.500 nit, vetro Kunlun di 2° Generazione interno – OLED LTPO a 10 bit da 7,93″ Full HD+ (2.440 x 2.240 pixel), a 120 Hz, campionamento del tocco a 240/300 Hz, PWM Dimming a 1.440 Hz e luminosità fino a 1.800 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC presumibilmente HiSilicon Kirin 9100 a 6 nm SMIC (non viene riportato il chipset a bordo)

HiSilicon a 6 nm SMIC (non viene riportato il chipset a bordo) CPU presumibilmente octa-core (1 x 2,67 GHz X1 + 3 x 2,32 GHz A78 + 4 x 2,02 GHz A55)

octa-core (1 x 2,67 GHz X1 + 3 x 2,32 GHz A78 + 4 x 2,02 GHz A55) GPU presumibilmente Maleoon 910

Maleoon 910 12 GB di RAM (LPDDR5X?)

di RAM (LPDDR5X?) 256/512 GB di storage non espandibile

di storage non espandibile Batteria da 5.110 mAh con ricarica da 66W (invera da 5W) e wireless da 50W (inversa da 7,5W)

con ricarica da (invera da 5W) e da 50W (inversa da 7,5W) Fotocamera XMAGE da 50 + 40 + 48 MP con sensore primario RYYB con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide (f/2.2) e teleobiettivo / macro (f/3.0) con zoom 4x e OIS + sensore multi-spettro a 1,5 milioni di canali per l’analisi cromatica

da con sensore primario RYYB con f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide (f/2.2) e / (f/3.0) con zoom 4x e OIS + a 1,5 milioni di canali per l’analisi cromatica Selfie camera da 8 MP (interna f/2.2) e 8 MP (esterna f/2.4)

(interna f/2.2) e (esterna f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

HarmonyOS 4.3

