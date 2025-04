Redmi Turbo 4 Pro sarà il primo con Snapdragon 8s Gen 4: specifiche e prezzi leak

Il primo smartphone equipaggiato con lo Snapdragon 8s Gen 4 sarà un modello Xiaomi: il lancio di Redmi Turbo 4 Pro è ormai dietro l’angolo e sappiamo quasi tutto. Facciamo il punto della situazione su specifiche tecniche, prezzo e uscita dato che si tratterà di un dispositivo che potrebbe interessare anche noi (nonostante il lancio in Cina).

Redmi Turbo 4 Pro: tutto quello che sappiamo finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Leak & Conferme

Crediti: Weibo

Il design di Redmi Turbo 4 Pro non è stato ancora svelato; tuttavia il mid-range è apparso nel database di China Telecom, con una sfilza di dettagli tecnici e perfino il prezzo. Il look dovrebbe essere molto simile a quello di Redmi Turbo 4 base, con un ampio schermo piatto dotato di un punch hole per la selfie camera ed una modulo fotografico posteriore a capsula.

Il smartphone non dovrebbe stravolgere le cose, ma offrire un ghiotto upgrade rispetto alla versione standard. La batteria salirebbe a ben 7.550 mAh, sempre con ricarica da 90W, e anche il display avrebbe dimensioni maggiori (6,83″ di diagonale). La grande novità sarà il chipset Snapdragon 8s Gen 4, per la prima volta a bordo di uno smartphone dal suo debutto (avvenuto a inizio aprile).

Il SoC è destinato alla fascia medio-alta, è realizzato a 4 nm ed offre una struttura All Big Core (quindi utilizza solo Performance Core) con un’unità principale Cortex-X4. La vera chicca è la GPU Adreno 825, con tanto di supporto al Ray Tracing.

Crediti: Redmi

Per il comparto fotografico ci sarebbe un sensore principale da 50 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare. Lato software immancabile Android 15 tramite HyperOS 2.0, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria di Xiaomi.

China Telecom ha svelato anche i possibili prezzi: la presentazione di Redmi Turbo 4 Pro sarebbe fissata per il 24 aprile, a partire da circa 252€ al cambio attuale. Di seguito trovate le varie configurazioni.

12/256 GB – 2.099 CNY ( 252€ )

) 16/256 GB – 2.399 CNY ( 288€ )

) 16/512 GB – 2.799 CNY ( 337€ )

) 16 GB/1 TB – 2.999 CNY (361€)

Redmi Turbo 4 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 163,1 x 77,93 x 7,98 mm per 219 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.280 pixel), refresh rate 120 Hz

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,2 GHz – Cortex-X4 3 x 3,0 GHz – Cortex-A720 2 x 2,8 GHz – Cortex-A720 2 x 2,0 GHz – Cortex-A720

GPU Adreno 825

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 7.550 mAh con ricarica rapida da 90W

fotocamera da 50 + 8 MP (f/?) con OIS e ultra-wide

50 + 8 MP (f/?) con OIS e ultra-wide selfie camera da 20 MP (f/?)

Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR

Android 15 con HyperOS 2

Redmi Turbo 4 vs Turbo 4 Pro – Quali sono le differenze

Redmi Turbo 4 Redmi Turbo 4 Pro (da confermare) Dimensioni e peso 160,95 x 75,24 x 8,06 mm – 203,5 grammi 163,1 x 77,93 x 7,98 mm – 219 grammi Impermeabilità IP68 IP68/IP69 Display Flat

OLED

6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220)

120 Hz

12 bit

PWM a 1.920 Hz

3.200 nit

Gorilla Glass 7i Flat

OLED

6,83″ 1.5K (2.800 x 1.280)

120 Hz Sicurezza Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico) Raffreddamento Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra – 4 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 – 4 nm TSMC CPU 1 x 3,25 GHz A725

3 x 3,0 GHz A725

4 x 2,1 GHz A725 1 x 3,2 GHz X4

3 x 3,0 GHz A720

2 x 2,8 GHz A720

2 x 2,0 GHz A720 GPU Mali-G720 MC6 Adreno 825 RAM 12/16 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB UFS 4.0 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ Batteria 6.550 mAh 7.550 mAh Ricarica 90W 90W Fotocamera 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con LYT-600, OIS, ultra-wide



Xiaomi AISP 2.0 50 + 8 MP con OIS, ultra-wide Selfie selfie camera da 20 MP selfie camera da 20 MP Connettività Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, UBS-C, sensore IR Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, UBS-C, sensore IR Sistema operativo HyperOS 2

Android 15 HyperOS 2

Android 15 Prezzo al lancio 12/256 GB – 1.999 CNY (264€)



16/256 GB – 2.199 CNY (290€)



12/512 GB – 2.299 CNY (303€)



16/512 GB – 2.499 CNY (330€) ❌

Redmi Turbo 4 Pro arriverà da noi con POCO?

Il nuovo smartphone di Redmi è importante anche per noi occidentali e per una buona ragione. Redmi Turbo 4 è arrivato in Italia come POCO X7 Pro e pare che anche il modello maggiore troverà spazio alle nostre latitudini. Redmi Turbo 4 Pro dovrebbe debuttare nei mercati internazionali come POCO F7, fratello minore di POCO F7 Pro e F7 Ultra. Al momento manca ancora una conferma e vi aggiorneremo non appena ci saranno novità.