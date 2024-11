Xiaomi Band 9 Pro e 9 Active arrivano in Italia, subito in offerta lancio

Aspettando il lancio della nuova serie di punta Xiaomi 15, ecco fare capolino due nuovi prodotti dell’ecosistema del brand cinese, stavolta dedicati al settore degli indossabili. Xiaomi Smart Band 9 Pro e 9 Active sono ufficiali in Italia, ad un prezzo di partenza sotto i 30€: bellissimo il modello premium e super budget la versione economica!

Xiaomi Band 9 Pro e 9 Active sono ufficiali in Italia: il modello premium e quello budget debuttano in offerta lancio

Il modello di punta è – ovviamente – Xiaomi Smart Band 9 Pro, ora disponibile anche nel nostro paese dopo il lancio in patria. Rispetto alla smartband classica abbiamo il solito cambio di look: il corpo a capsula cede il posto da un formato più da smartwatch, con un ampio schermo rettangolare. Si tratta di un pannello AMOLED da 1,74″ con rivestimento in vetro 2.5D (e una luminosità fino a 1.200 nit, con regolazione automatica), mentre il telaio è realizzato in lega di alluminio. Abbiamo i soliti sistemi di monitoraggio di salute e fitness, con un nuovo chip AFE (per una misurazione più accurata della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Il dispositivo offre il supporto ad oltre 150 modalità sportive, il riconoscimento della postura di corsa, il posizionamento GNSS a cinque satelliti, la resistenza a 5 ATM e fino a 21 giorni di autonomia.

La nuova Xiaomi Smart Band 9 Pro debutta in Italia al prezzo di 79,9€: attualmente è in prevendita nello store ufficiale, con la possibilità di scegliere un prodotto in omaggio (tra Xiaomi Commuter Backpack, Xiaomi Type-C Earphones o Xiaomi Magnetic Charging Cable for Wearables 2). Segnaliamo la presenza di un coupon per risparmiare 10€, valido solo per nuovi utenti dello store. La smartband è acquistabile anche su Amazon allo stesso prezzo ma senza regali (con spedizione Prime).

Per quanto riguarda il modello economico, Xiaomi Smart Band 9 Active rappresenta un perfetto gadget di ingresso per il mondo degli indossabili. C’è un pannello TFT rettangolare da 1,47″ (con refresh rate a 60 Hz), un design sottile e leggero (9,99 mm di spessore e 16,5 grammi di peso) ed un corpo a capsula che si estrae dal cinturino, similmente a quanto avviene con la Band 9 classica. C’è il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio dei valori SpO2, del sonno e dello stress, 50 modalità sportive, la resistenza all’acqua fino a 5 ATM e un’autonomia fino a 18 giorni.

Xiaomi Smart Band 9 Active è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo di 26,9€: si tratta di una cifra super appetibile, resa ancora più ghiotta dalla scelta di un omaggio per il periodo di prevendita (tra Mi Casual Daypack, Xiaomi Type-C Earphones o Xiaomi Magnetic Charging Cable for Wearables 2). Anche in questo caso c’è un coupon per nuovi utenti, che permette di ottenere uno sconto del 10%.

