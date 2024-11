Con SwitchBot risparmi fino al 40% per il Black Friday!

La seconda metà del mese di novembre è un periodo d’oro per i cacciatori di sconti in cerca dell’occasione perfetta. Il momento del Black Friday 2024 è ormai arrivato ed è tempo delle offerte targate SwitchBot: parliamo di un brand leader nel campo dell’automazione per smart home e delle pulizie intelligenti, che propone sconti fino al 40% in meno su tantissimi prodotti. Le occasioni partono il 21 novembre e finiscono il 2 dicembre, con una sfila di soluzioni disponibili su Amazon (con l’immancabile spedizione Prime).

Black Friday 2024: al via le offerte SwitchBot, con sconti fino al 40% su Amazon

Crediti: SwitchBot

Questo è il momento perfetto per gli utenti interessanti ad aggiornare i propri dispositivi smart home, puntando a modelli innovativi e ben progettati, ovviamente a prezzi imbattibili. Le offerte targate SwitchBot in occasione del Black Friday 2024 vedono protagonisti tanti prodotti tech con sconti top: ecco una selezione delle migliori occasioni, ovviamente in promozione su Amazon.

SwitchBot Serratura Pro + Hub Mini Matter Abilitato + Tastiera Tattile

Crediti: SwitchBot

Con SwitchBot Serratura Pro potenti la sicurezza della tua casa e risparmi: ora è incluso nel bundle una pratica Tastiera Tattile, per un’esperienza utente più fluida e conveniente; inoltre è incluso anche un Hub Mini (Matter) per una casa smart ancora più completa. Il pacchetto dedicato alla Serratura Pro permette di avere la massima sicurezza e versatilità: supporta fino a 15 metodi di sbocco, è compatibile con la maggior parte delle serrature e può essere controllato tramite impronta digitale, codice, app SwitchBot o comandi vocali, offrendo l’ingresso senza chiave, l’accesso remoto e le notifiche in tempo reale, con un’installazione facile che non richiede strumenti extra o modifiche alla porta.

SwitchBot WiFi Smart Lock Pro con Tastiera Touchscreen, Serratura di Impronte Digitali, Chiusura Elettronica Bluetooth, IP65, Adatta di Bloccaggio, Matter... 239,99€ 179,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 21/11/2024 10:16

SwitchBot S10

Crediti: SwitchBot

Il robot aspirapolvere SwitchBot S10 offre un’esperienza di pulizia avanzata e completamente indipendente grazie al suo design doppia-stazione: questo include funzionalità di auto-riempimento e auto-svuotamento dell’acqua e auto-svuotamento dello sporco. S10 si collega direttamente al sistema idraulio della casa, in modo da garantire una pulizia accurata senza interventi manuali. Il robot offre una potenza di aspirazione elevata, un mop RevoRoll auto-pulente e un sistema di navigazione avanzata. Include anche una tecnologia di auto-pulizia unica chiamata RinseSync che consente al dispositivo di pulire/lavare automaticamente il mop durante la pulizia, riducendo la diffusione della contaminazione durante la pulizia.

SwitchBot S10 Robot Aspirapolvere con Doppia Stazione, Acqua Riempimento e Drenaggio Automatico, RevoRoll Roller Mop, Mocio Lavaggio/Asciugatura Automatica,... 1.099,99€ 679,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 21/11/2024 10:16

Kit SwitchBot Meter Pro

La stazione meteo SwitchBot Meter Pro è dotata di sensori svizzeri e fornisce letture rapide e accurate della temperatura e dell’umidità all’interno. Utilizzato con gli SwitchBot Hub, può accedere ai dati online, visualizzando la temperatura, l’umidità e le previsioni del tempo per le successive 12 ore. Inoltre, è possibile collegare Meter Pro allo SwitchBot Metro Esterno, per accedere istantaneamente anche ai dati dell’ambiente estero.

SwitchBot Stazione Meteo WiFi, Monitor Temperatura/Umidità con Data e Previsione del Tempo, Termometro e Igrometro WiFi, Raggio Bluetooth di 120m,... 74,99€ Compra Ora Amazon.it SwitchBot Rilevatore di CO2 per interni 6 in 1, rilevatore di CO2, rilevatore di CO2, monitor di umidità e temperatura con app, ampio display, tester di... 69,99€ 52,49€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 21/11/2024 10:16

SwitchBot K10+ Pro

Ancora una robot aspirapolvere in promozione, ma questa volta in formato mini: SwitchBot K10+ Pro è progettato per garantire la massima pulizia nei punti più difficili, come gli angoli e i bordi, ma soprattutto sotto i mobili più bassi, grazie alle sue dimensioni compatte. Il robottino ha un diametro di soli 24,8 cm e un’altezza di 9,2 cm, per raggiungere gli spazi più ristretti senza sforzo. La sua sensoristica migliorata può rilevare con maggiore precisione gli ostacoli, mentre velocità di rotazione della spazzola di 200 giri al minuto permette una pulizia ancora più completa ed efficiente.

SwitchBot Robot Aspirapolvere K10+ Pro con Svuotamento Automatico, Mini Aspirapolvere Roboticocon Alta Potenza di Aspirazione, Compatibile con Alexa/Siri,... 599,99€ 399,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 21/11/2024 10:16

SwitchBot Curtain 3

Infine, la nostra panoramica delle occasioni più ghiotte si conclude con SwitchBot Curtain 3: il dispositivo consente di automatizzare le tende in modo semplice ed efficace, utilizzando lo smartphone, i comandi vocali oppure un sensore di luce per la regolazione automatica in base all’illuminazione ambientale. Presente la piena compatibilità con Alexa, Google Assistant e Siri mentre quando utilizzato con SwitchBot Hub 2 o Hub Mini Matter Abilitato, SwitchBot Curtain può supportare perfettamente il protocollo Matter per un’esperienza di smart home ancora più integrata.

SwitchBot Apri Tende Intelligente - Telecomando Bluetooth con App/Timer, Aggiornamento delle Prestazioni, Aggiungi SwitchBot Hub per farlo funzionare con... 82,98€ 67,49€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 21/11/2024 10:16

Le offerte continuano

Quella che abbiamo visto finora non è che una parte delle offerte di SwitchBot per il Black Friday 2024: gli sconti continuano nello store Amazon del brand e nel sito ufficiale, con la possibilità di risparmiare su una vasta gamma di altri dispositivi. Tra questi non mancano soluzioni per la sicurezza come SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus 3K, hub per smart home come la SwitchBot Hub 2 e monitor di ambiente come l’Umidificatore Evaporative. Ricordiamo ancora una volta che le offerte termineranno il 2 dicembre.

Contenuto realizzato in collaborazione con SwitchBot.

