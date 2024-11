Redmi Note 14: la nuova serie sarà Global già a dicembre!

Il lancio della gamma Note si anticipa ancora di più rispetto a quanto avvenuto a inizio anno. La serie Redmi Note 13 ha fatto capolino in versione Global a inizio gennaio ma per i nuovi modelli non ci sarà da aspettare il 2025. Xiaomi ha appena confermato la data di presentazione internazionale di Redmi Note 14, Note 14 Pro e Note 14 Pro+ e il lancio avverrà molto prima del previsto.

Redmi Note 14, Note 14 Pro e Note 14 Pro+: ufficiale la data di presentazione Global (si parte dall’India)

Note 14 Pro – Crediti: Redmi

L’evento di lancio della famiglia Redmi Note 14 è fissato per il 9 dicembre 2024: una data di presentazione vicinissima, che sposta tutta l’attenzione del brand sul periodo natalizio (probabilmente si punta alle vendite in quel periodo). Il lancio dei nuovi smartphone della costola di Xiaomi avverrà già a dicembre in versione Global, ma si parte dall’India: per quanto riguarda l’Italia non c’è ancora un annuncio ufficiale (nel momento in cui scriviamo) e probabilmente bisognerà pazientare direttamente alle prime settimane del 2025.

Crediti: Redmi

Ricordiamo che la gamma Note 13 è arrivata in Italia il 15 gennaio, quindi probabilmente il debutto della nuova serie avverrà intorno a questa data (teniamo le dita incrociate). Magari la divisione italiana di Xiaomi opterà per un colpo di scena e il debutto a dicembre: restiamo in attesa di saperne di più e intanto eccovi il nostro approfondimento dedicato alla famiglia Redmi Note 14, con tutte le schede tecniche!

