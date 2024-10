Xiaomi Smart Band 9 Pro ufficiale: stile ed eleganza con scocca in alluminio

L’evento di presentazione del nuovo Xiaomi 15 è stata per la compagnia cinese l’occasione perfetta per annunciare al grande pubblico anche l’arrivo di nuovi tablet ed accessori smart. Debutta oggi, infatti, la nuova Xiaomi Smart Band 9 Pro che fa dello stile e dell’eleganza i suoi punti di forza, con una luminosità del schermo raddoppiata ed una batteria ancora più potente.

Xiaomi Smart Band 9 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 9 Pro mantiene pressocché lo stesso display del precedente modello, ma con piccole variazioni: abbiamo infatti a disposizione uno schermo AMOLED da 1.74″ con refresh rate a 60 Hz, risoluzione 480p (336 x 480 pixel), luminosità massima da 1200 nit (raddoppiata rispetto alla precedente generazione) e supporto per l’always-on-display. La scocca è realizzata in alluminio ed un offre un resistenza 5ATM per le immersioni sott’acqua.

Se il design rimane invariato, lo stesso fa la sensoristica: per questo nuovo modello Pro, infatti, ritroviamo il sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue, accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità e sensore geomagnetico, con la possibilità di tener traccia di oltre 150 attività sportive. Abbiamo anche a disposizione il chip NFC (probabilmente esclusiva della versione cinese) e il supporto GPS, per tracciare con precisione i movimenti e la distanza percorsa.

La novità, però, è rappresentata dai nuovi cinturini in simil-pelle e dalla presenza del sistema operativo HyperOS 2 con connettività Bluetooth 5.4 che lo rende compatibile sia con Android che iOS. Migliora, inoltre, anche la batteria: l’unità da 350 mAh integrata nella scocca, infatti, è in grado di assicurare fino a 21 giorni di autonomia.

Xiaomi Smart Band 9 Pro – Prezzo e disponibilità

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 9 Pro è disponibile da oggi in Cina al prezzo di circa 52€ (399 yuan) per la versione con cinturino in silicone, e circa 58€ (449 yuan) per la variante con cinturino in simil-pelle. Essendo arrivati in Europa e in Italia i precedenti modelli, è probabilmente soltanto questione di tempo prima che questo dispositivo venga annunciato anche per i nostri mercati.

