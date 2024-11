HyperOS 2 Global sta arrivando: la roadmap ufficiale e quali Xiaomi si aggiorneranno

Nelle scorse settimane, Xiaomi ha presentato ufficialmente in Cina il nuovo HyperOS 2 che porterà su smartphone e tablet della celebre compagnia cinese il nuovo sistema operativo Android 15. Le novità sono davvero tante, ma gli utenti Global non dovranno attendere poi tanto per mettere mano alle nuove funzionalità che caratterizzano questo grande aggiornamento. Lei Jun, infatti, sfruttando i social ha condiviso la roadmap ufficiale per smartphone, tablet e wearable: ad aprire le danze saranno Xiaomi 14T e 14T Pro, probabilmente tra pochissimi giorni.

HyperOS 2 Global debutta a novembre su Xiaomi 14T e 14T Pro

Crediti: Lei Jun @ Twitter/X

Nelle scorse ore era emersa in rete una roadmap leaked che indicava l’ultimo periodo dell’anno come prima fase del rilascio di HyperOS 2 Global, ma in realtà in lancio sui primi smartphone è atteso tra pochissimi giorni. La roadmap ufficiale, infatti, indica che già nel mese di novembre inizierà il rollout dell’aggiornamento su una moltitudine di dispositivi, tra cui anche MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra e addirittura la nuova Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Al momento non si conoscono ancora le date ufficiali dell’inizio del rollout di HyperOS 2 Global, e lo stesso Lei Jun ha condiviso una roadmap con i periodi “previsti” per il rilascio: questo significa che le date potrebbero comunque variare e slittare avanti nel tempo in caso di problemi. Di seguito trovate le prime due ondate previste per i mesi di novembre e dicembre 2024 e i relativi dispositivi.

Novembre 2024

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14T, 14T Pro

Xiaomi 14, 14 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 13, 13 5G, 13 Pro, 13 Pro 5G, 13 Pro+ 5G

POCO F6 Pro

POCO X6, X6 Pro

POCO M6 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Dicembre 2024

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13 Lite

Xiaomi 13T

Xiaomi 12T, 12T Pro

Xiaomi 12

Mi 11, Mi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi K50i

Redmi 13

Redmi 13C, 13C 5G

Redmi Note 12, 12 5G, 12 Pro 5G, 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12S

Redmi 12, 12 5G

POCO F6

POCO M6

POCO F5 Pro

POCO C75

POCO C65

POCO X5 Pro 5G

POCO F5

POCO X4 GT

POCO F4 GT

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro, Pro 5G

Redmi Pad SE 8.7, SE 8.7 4G

Redmi Pad SE

POCO Pad

