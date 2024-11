Torna il NO IVA Unieuro: 22% di sconto extra sul meglio della tecnologia

In attesa del Black Friday, Unieuro ha deciso di deliziare i suoi clienti offrendo a tutti un weekend di grandi sconti sul meglio della tecnologia con una delle promozioni più apprezzate di sempre. Per questo fine settimana, torna in auge il NO IVA con uno sconto extra del 22% su tantissimi prodotti disponibili nel catalogo della celebre catena di negozi di elettronica. Siete pronti a lanciarvi a capofitto in queste nuove offerte?

Weekend di grandi offerte da Unieuro con tanto di sconto extra del 22%

Crediti: Canva

Dal 15 al 17 novembre, come parte della promozione Passion Black Friday, Unieuro offre a tutti gli utenti tantissime offerte sui migliori prodotti di elettronica e tecnologia, con uno sconto extra applicato direttamente al carello pari al 22%. A questa nuova promozione partecipano prodotti firmati da Ariete, Samsung, Xiaomi, Electroline, De’Longhi e tantissimi altri brand tra i più famosi in circolazione.

Per approfittare dello sconto, tuttavia, bisognerà raggiungere una soglia minima di spesa: sulle categorie TV e PC, la spesa minima è di 399€, mentre per tutti gli altri prodotti sarà soltanto di 199€!

Per consultare la lista completa dei prodotti in sconto vi lasciamo alla pagina ufficiale della promozione Unieuro, ricordandovi che lo sconto extra sarà attivo soltanto questo weekend, quindi non esitate ad utilizzarlo nel caso in cui vediate il prodotto che state cercando già in offerta!

