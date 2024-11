Questo è il “nuovo” look di Samsung Galaxy A26, ma sa di già visto

Dopo la presentazione dei modelli A16 4G/5G (entrambi ufficiali) e ai primi dettagli sul prossimo A56, ancora una volta si parla di una delle serie di smartphone più acquistate dagli utenti. La prossima aggiunta sarà Samsung Galaxy A26 ed ora OnLeaks svela quello che dovrebbe essere il design del medio gamma: c’è un cambiamento, ma non aspettatevi una rivoluzione nel look.

Samsung Galaxy A26 cambia leggermente stile, ma il design è sempre lo stesso

Crediti: OnLeaks, Androidheadlines

È da diverso tempo che il design delle serie di Samsung resta invariato, tranne che per alcuni accorgimenti. Succede nella serie di punta Galaxy S e ovviamente accade anche nella fascia media del brand asiatico. Il prossimo Samsung Galaxy A26 avrà uno stile leggermente diverso, ma ancora una volta senza stravolgimenti: il precedente A25 adotta una tripla fotocamera con sensori liberi, senza alcun modulo a contenerli. Il trittico spunta fuori direttamente dalla cover posteriore ed è affiancato dal flash LED.

Crediti: OnLeaks, Androidheadlines

Nel caso del futuro Galaxy A26, OnLeaks svela la presenza di una tripla camera inserita in un modulo a pillola, con il flash LED nuovamente all’esterno. Lo stile ricalca quello di Galaxy Z Fold 6 Special Edition e Z Fold 6, ovviamente con le dovute differenze (dato che parliamo di due fasce di prezzo opposte).

Crediti: OnLeaks, Androidheadlines

Frontalmente trova spazio un ampio schermo flat AMOLED da 6,4″, con un notch a goccia nella parte superiore (similmente al predecessore). Per quanto riguarda i materiali ci aspettiamo nuovamente l’utilizzo della plastica sia per il frame perimetrale che per la cover posteriore. Le dimensioni sarebbero di 164 x 77,5 x 7,7 mm mentre il chipset dovrebbe essere ancora una volta l’Exynos 1280 (5 nm TSMC, 2 x 2.4 GHz Cortex-A78 + 6 x 2 GHz Cortex-A55, GPU Mali-G68 MP4). Tra le altre caratteristiche emerge la presenza di 6 GB di RAM e di Android 15 lato software, mentre il prezzo dovrebbe essere in linea con quello attuale (299$ negli USA, quindi intorno ai 249€ in Italia).

