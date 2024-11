Redmi K80 Pro, tutte le conferme: ci sarà una novità richiesta da sempre!

Dopo i primi dettagli sull’uscita – in programma per la prossima settimana – Xiaomi continua a svelare dettagli sui prossimi modelli della serie di punta K. Tra le conferme troviamo anche una caratteristica assente finora: Redmi K80 Pro avrà dalla sua il supporto alla ricarica wireless, per la prima volta a bordo della gamma.

Redmi K80 Pro sarà il primo flagship della serie con ricarica wireless: tutte le novità confermate da Xiaomi

La data d’uscita della serie Redmi K80 è fissata per il 27 novembre ed ora che il dado è tratto, Xiaomi sta iniziando a confermare man mano le caratteristiche dei nuovi dispositivi (alcune delle quali in linea con i leak precedenti). Ovviamente il protagonista principale è Redmi K80 Pro, ossia il modello di punta. Il chipset è lo Snapdragon 8 Elite, ma è abbastanza scontato; tra le novità troviamo una capiente batteria da 6.000 mAh, maggiorata rispetto ai precedenti K70 Pro e K70 Ultra (5.000/5.500 mAh), ma sempre con la medesima ricarica rapida da 120W. La novità di questa generazione è il supporto alla ricarica wireless, da 50W: è la prima volta per la serie top della costola di Xiaomi.

Migliora anche l’impermeabilità rispetto al già citato modello Ultra, ora con la doppia certificazione IP68/IP69. Il processore sarà supportato anche dal chip grafico D1, realizzato da Xiaomi (lo stesso di 14T Pro) e pensato per migliorare la resa del display con alcune app e giochi. Frontalmente ci sarà spazio per un ampio display piatto con risoluzione 2K, refresh rate a 120 Hz ed un vetro protettivo extra-resistente. Presente all’appello un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore 3D. E se ve lo state chiedendo, sì, c’è un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (sotto il display).

Redmi K80 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED TCL C9 da 6,67″ 2K+ , refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.800 nit, protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass

TCL C9 da , refresh rate a e luminosità di picco fino a 1.800 nit, protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

? GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X ? GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica rapida da 120W e wireless da 50W

con ricarica rapida da e da 50W fotocamera da 50 + 32 + 50 MP con OV50 oppure Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare S5KKD1 e teleobiettivo con zoom ottico 2.6X Samsung JN5

con OV50 oppure Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare S5KKD1 e con zoom ottico 2.6X Samsung JN5 selfie camera OV20B da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

