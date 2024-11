Scegli l’alleato del tuo sorriso: spazzolini elettrici Oclean da meno di 30€ per il Black Friday!

Il Black Friday porta con sé una valanga di occasioni per risparmiare e le categorie in sconto sono tantissime. Questo particolare periodo promozionale – il più atteso dell’anno, ogni anno! – vede sconti di tutti i tipi, anche per chi è in cerca di un alleato nella cura dei denti. Non rinunciare al tuo sorriso, ma scegli la massima igiene (in tutta comodità): gli spazzolini elettrici Oclean sono in sconto su Amazon in occasione del Black Friday e partono da meno di 30€, ovviamente con tutti i vantaggi della spedizione Prime!

Black Friday Oclean: il tuo nuovo spazzolino elettrico è in promo su Amazon (ad un prezzo super conveniente)

Con Oclean Flow risparmi senza rinunciare alla qualità e senza compromessi per i tuoi denti: si tratta di uno spazzolino elettrico con nulla da invidiare ai fratelli maggiori, semplicemente è sprovvisto di display e delle funzioni smart. Poco male, dato che l’autonomia è stellare (fino a 180 giorni di utilizzo con un singola carica) ed offre funzionalità e caratteristiche da primo della classe. Lo spazzolino sonico è equipaggiato con un motore a levitazione magnetica Maglev ed è in grado di restituire fino a 76.000 movimenti al minuto; ciò si traduce in un’igiene profonda e completa, attraverso 5 modalità di spazzolamento. La testina è dotata di setole Dupont a forma di diamante e di W mentre l’impermeabilità IPX7 consente l’utilizzo anche sotto l’acqua corrente. Il timer di 2 minuti (con promemoria di 30 secondi) aiuta a spazzolare i denti per il giusto tempo. Il prezzo dello spazzolino elettrico Oclean Flow (nella colorazione Blue) è di soli 27,9€ su Amazon: basta applicare il coupon presente nella pagina prodotto e troverai lo sconto direttamente al checkout. Se non visualizzi correttamente i box presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Oclean Flow Spazzolino Elettrico Sonico, Spazzolino da Denti Ricaricabile, 180 Giorni di Durata della Batteria, 5 Modalità, Spazzolino Elettrico Impermeabile... 37,10€ 27,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 22/11/2024 12:54

Oclean X Pro Elite è lo spazzolino elettrico per chi non cerca compromessi: potente, dotato di display e funzionalità smart. Lo schermo permette di visualizzare istantaneamente il risultato dello spazzolamento, dato che tutti i passaggi vengono monitorati in tempo reale tramite la sensoristica integrata; il motore Maglev si spinge fino a 84.000 movimenti al minuto, in modo da offrire fino a 4 modalità di pulizia e ben 32 livelli di intensità, per la massima personalizzazione. Come evidenziato poco sopra, si tratta di un dispositivo smart: lo spazzolino sonico si collega allo smartphone e tramite l’app di Oclean è possibile creare il proprio piano di spazzolamento e visualizzare tutti i parametri. Anche in questo caso troviamo la certificazione IPX7 e setore Dupont, mentre l’autonomia arriva fino a 35 giorni. In questo caso il prezzo è di 85€ su Amazon, con un risparmio di oltre il 20% sul prezzo di listino!

Oclean Spazzolino elettrico X Series Pro Elite Premium Set, Super silenzioso, Smart Touch Screen, 4 Modalità, 32 Livelli di intensità, 35 Giorni di durata,... 109,90€ 85,38€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 22/11/2024 12:54

Le offerte di Oclean per il Black Friday continuano con il modello “di mezzo”, ossia la scelta più equilibrata per chi punta alle performance e alle caratteristiche premium, ma sempre con un occhio al risparmio. Oclean X Pro centra in pieno l’obiettivo: il prezzo promozionale è di 49,9€, una cifra più contenuta rispetto al modello Elite da cui però eredita varie funzioni. Anche in questo caso c’è un display per visualizzare in tempo reale le performance durante la pulizia, ci sono funzionalità smart e controlli tramite app, il motore Maglev permette di beneficiare di 84.000 movimenti al minuto. In questo caso, però, le modalità sono 3 (sempre con 32 livelli di intensità) e l’autonomia scende a 30 giorni. Ovviamente le setole sono sempre Dupont e c’è l’impermeabilità IPX7. Insomma, le occasioni per il Black Friday dedicate alla cura dei denti sono super convenienti grazie agli sconti di Oclean!

Spazzolino Elettrico Oclean X Pro Spazzolino Denti Intelligente 3 modalità di spazzolamento con Sbiancamento Spazzolino Sonico Ricarica Rapida per Una Durata... 76,39€ 49,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 22/11/2024 12:54

