Redmi K80 e K80 Pro: svelata la data d’uscita dei nuovi flagship Xiaomi

Dopo il lancio di Xiaomi 15 e 15 Pro, ora tocca a Redmi dire la sua: la costola della casa di Lei Jun sta per sfornare una nuova gamma di flagship, due modelli caratterizzati da specifiche di punta e un design rinnovato. Redmi K80 e K80 Pro stanno arrivando: ecco quando debutteranno in patria e cosa possiamo aspettarci da entrambi i modelli.

Redmi K80 e K80 Pro hanno una data di presentazione: manca pochissimo al debutto

Crediti: Weibo

Il poster trapelato in queste ore anticipa il design di Redmi K80 e K80 Pro, insieme alla data di presentazione: l’evento sarebbe fissato per il 27 novembre mentre il look vedrebbe protagonista un modulo fotografico circolare. Ricordiamo che l’attuale serie K70 presenta un modulo squadrato, quindi il cambio di stile è parecchio visibile.

K70 Pro – Crediti: Redmi

Lo scorso anno c’è stato anche il modello K70e ma quest’anno avremo solo due dispositivi per la serie di punta della costola di Xiaomi. Questi smartphone sono in arrivo solo per il mercato cinese, tuttavia si tratta di dispositivi interessanti anche per noi occidentali; il nostro POCO F7 Pro, infatti, dovrebbe essere un rebrand di Redmi K80 (come avvenuto in precedenza con K70 e POCO F6 Pro).

Redmi K80 – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68

display Flat OLED TCL C9 da 6,67″ 2K+ , refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.800 nit, protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass

TCL C9 da , refresh rate a e luminosità di picco fino a 1.800 nit, protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

+ 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520) GPU Adreno 750

? GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X ? GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.500 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con OV50, OIS, ultra-grandangolare e macro

con OV50, OIS, ultra-grandangolare e macro selfie camera OV20B da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

Redmi K80 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED TCL C9 da 6,67″ 2K+ , refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.800 nit, protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass

TCL C9 da , refresh rate a e luminosità di picco fino a 1.800 nit, protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

? GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X ? GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica da 100W / 120W e ricarica wireless da 50W

con ricarica da / e ricarica da 50W fotocamera da 50 + 32 + 50 MP con OV50 oppure Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare S5KKD1 e teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 2,6X Samsung JN5

con OV50 oppure Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare S5KKD1 e con zoom ottico 2,6X Samsung JN5 selfie camera OV20B da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le