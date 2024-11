Black Friday Tineco: novembre è il momento giusto per passare alle pulizie smart!

Con l’inizio della promozione di Amazon dedicata alla “Settimana del Black Friday “, il weekend del venerdì nero è ormai diventato un vero e proprio periodo di sconti. Insomma, si tratta di una sorta di saldi (tech e non solo) prima dell’arrivo delle offerte di Natale e poi dei veri saldi invernali. Questa è l’occasione perfetta per risparmiare al massimo: solitamente il Black Friday è il momento in cui brand e store tirano fuori dal cilindro le offerte migliori, anche in vista dei regali di Natale. Questi giorni sono l’ideale per fare acquisti e i prezzi allettanti arrivano per quanto riguarda le pulizie intelligenti, grazie alle occasioni targate Tineco!

Continuano le offerte Tineco per il Black Friday 2024 con occasioni oltre il 30% di sconto

Sei un veterano delle pulizie smart e stai pensando di mandare in pensione il tuo aspirapolvere senza fili, magari per passare ad una lavapavimenti di ultima generazione? Le soluzioni Tineco per il Black Friday sono la scelta migliore visto il rapporto qualità/prezzo: modelli top o di fascia alta (con funzionalità pensate per facilitare la vita durante le pulizie) proposti a cifre imbattibili. Sei un utente che finalmente si è deciso a mettere da parte scopa e paletta per passare finalmente ad un modello tech? Anche in questo caso Tineco ha l’aspirapolvere o la lavapavimenti che fa al caso tuo!

Il modello iFLOOR 5 Breeze Complete è l’ideale per chi punta al massimo risparmio e per i neofiti che si affacciano per la prima volta al mondo delle pulizie smart. Una lavapavimenti completa a tutto tondo, potente e facile da utilizzare, in promo a soli 209€! Se preferisci un “normale” aspirapolvere allora PURE ONE A50S Plus è da prendere al volo: il prezzo scende a 239€ (c’è uno sconto del 20%) ma ti porti a casa un vacuum cleaner che facilita le pulizie in modi assurdi.

La spazzola 3DSense è un grado di catturare la polvere con precisione, mentre grazie al sistema di illuminazione (a 120°) è impossibile perdere anche solo un grammo di sporco. L’aspirazione è potente (185 AW) mentre il sistema di filtraggio a 6 stadi garantisce la massima igiene. La ciliegina sulla torta? Il tubo è pieghevole, quindi il dispositivo è in grado di raggiungere i punti difficili (sotto letti, mobili e divani) senza farti sforzare!

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia in Un Solo Passaggio per Pavimenti Duri, Pulizia dei Bordi, Auto Pulizia,... 299,00€ 209,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Smart App e Assistente Vocale, Pulizia per Pavimenti e Superfici Asciutti o... 389,00€ 259,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C,... 599,00€ 459,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 Lavapavimenti Smart Multifunzione, Autopulizia, Durata della Batteria Prolungata Spazzola ZeroTangle Pulizia a Doppio Bordo 899,00€ 669,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco PURE ONE A50S Plus Aspirapolvere Senza Fili, 185W di Potenza di Aspirazione, 70 Minuti di Autonomia, Serbatoio Polvere da 1L, Spazzola 3DSense,... 299,00€ 239,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco PURE ONE Station 5 Plus Aspirapolvere Senza Fili con Base di Raccolta Automatica da 2,5L, Pulizia Automatica Completa, Potenza di Aspirazione da 175W,... 399,00€ 339,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 22/11/2024 10:31

