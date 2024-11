REDMAGIC 10 Pro è futuristico e potente: ecco design e punteggio record su Antutu

Il brand cinese ha svelato il design di REDMAGIC 10 Pro (e del fratello Pro+), caratterizzato ancora una volta da uno stile tamarro e futuristico che di certo polarizzerà il giudizio degli utenti. Intanto emergono anche i primi benchmark su Antutu, con un punteggio da record: ci aspetta un gaming phone davvero bestiale!

REDMAGIC 10 Pro svelato: ecco com’è fatto il design del Gaming Phone e quanto ha totalizzato su Antutu

Ci aspettavamo un cambio di look radicale e per fortuna non è stato così: REDMAGIC 10 Pro continua sulla via della tamarraggine, similmente ai precedenti 9 Pro/9 Pro+ e 9S Pro/9S Pro+. La back cover è realizzata con uno stile futuristico, le forme sono squadrate e frontalmente c’è un ampio schermo senza foro né notch (è presente una fotocamera sotto il display), un’unità da 6.85″ con risoluzione 1.5K, refresh rate a 144 Hz e luminosità fino a 2.000 nit. Le colorazioni disponibili sono quattro, di cui due caratterizzate da una scocca semi-trasparente.

Non ci sono ancora tutti i dettagli tecnici ma già sappiamo che i top di gamma (Pro e Pro+) montano un sistema di raffreddamento unico nel suo genere: c’è una sezione al liquido con camera di vapore, l’immancabile ventolina (con tanto di luci LED RGB) e – per la prima volta a bordo di uno smartphone – uno strato con metallo liquido. Tornando ai dettagli estetici, i telefoni presentano uno slider per cambiare modalità al volo e perfino due pulsanti dorsali touch.

Dopo aver dato un’occhiata per la prima volta al design ufficiale di REDMAGIC 10 Pro è il momento di testarne la potenza. Il top di gamma ha totalizzato ben 3.116.126 punti su Antutu: il telefono compare con la sigla NX789J, 24 GB di RAM, 1 TB di storage e lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Un comparto da paura e un punteggio da record: la classifica dei telefoni più potenti su Antutu (per il mese di ottobre) vede in cima OnePlus 13 con 2.926.644 punti. Insomma, il flagship promette fuoco e fiamme (in senso buono, ovviamente) ma per tutti i dettagli non resta che attendere l’evento del 13 novembre. Il lancio in Italia avverrà prossimamente, ma c’è già la pagina dedicata nel sito ufficiale Global.

