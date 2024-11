Samsung Galaxy Z Flip FE: un leak svela il processore del prossimo budget phone pieghevole

L’idea circolata in questi giorni ha aperto nuovi spiragli nel mondo smartphone: a quanto pare sarebbe sempre più plausibile l’arrivo di Samsung Galaxy Z Flip FE. Il budget phone che amplierebbe così la gamma dei foldable sta facendo parlare di sé, soprattutto per le sue specifiche tecniche. Sono infatti emersi nuovi dettagli in queste ore riguardo al processore che metterà in moto il prodotto.

Samsung Galaxy Z Flip FE, il chip designato sarebbe l’Exynos 2400 presente sugli S24

Crediti: Samsung

Uno smartphone dal prezzo contenuto ma con un chip da top di gamma: secondo quanto riportato, il prossimo Galaxy Z Flip FE di Samsung arriverà con un Exynos 2400. Il SoC che ha dato vita alla gamma Galaxy S24 dell’azienda sudcoreana, dovrebbe arrivare anche per questa nuova variante “Fan Edition“. I dettagli pervenuti in queste ore suggeriscono dunque l’utilizzo del processore proprietario che, presumibilmente, si contornerà di altre specifiche di rilievo.

Sebbene lo smartphone presenterà dunque un prezzo più contenuto rispetto agli attuali modelli Z Fold 6 e Z Flip 6, non dovrebbe deludere in termini di prestazioni. Inoltre, sempre in queste ultime ore, sono arrivati nuovi indizi sul suo arrivo: in seguito al rapporto sugli utili del terzo trimestre di Samsung, un dirigente avrebbe accennato ad una variante foldable “più conveniente“.

In breve tempo dunque sono arrivate sia delle ulteriori conferme sull’arrivo di questo terminale, sia notizie sul chip che sarà presente al suo interno. Voci circolate in precedenza sostenevano che ad alimentare il nuovo Galaxy Z Flip FE sarebbe stato uno Snapdragon 7s Gen 2 ma a quanto pare il discorso sarà diverso. Al momento però non è escluso che Samsung possa fare scelte diverse in base ai mercati in cui commercializzerà il prodotto, esattamente come fa di solito dividendo i telefoni tra processori Qualcomm e, appunto, Exynos.

