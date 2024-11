Dopo la calma arriva la tempesta: OnePlus 13 è il più potente su Antutu! | Ottobre 2024

Ogni mese la piattaforma di benchmark più famosa ed utilizzata (ma non è l’unica, ovviamente) sforna la classifica dei migliori telefoni sul mercato, sia in riferimento a quello cinese che a quello internazionale. Ogni dispositivo che viene testato ottiene un punteggio e la media dei risultati restituisce un elenco che permette di scoprire quali modelli sono più performanti. Come al solito chipset e memorie giocano un ruolo cruciale e per questo motivo sono presenti due elenchi: uno per i top di gamma ed uno per la fascia media. Ma bando alle ciance, ecco quali sono gli smartphone più potenti su Antutu per il mese di ottobre 2024!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Ottobre 2024

Crediti: Antutu/Canva

Antutu è un software di benchmark con oltre un decennio di esperienza sulle spalle, ma ovviamente non è perfetto e negli anni abbiamo assistito a vari “abusi” da parte dei produttori o comunque a problematiche relative l’analisi dei dispositivi. Tuttavia tutti i problemi sono stati sempre risolti ed attualmente si tratta di una delle piattaforme più importanti ed utilizzate tanto dagli utenti quanto dagli addetti ai lavori.

Questa introduzione era doverosa, perché è sempre bene tenere a mente che i punteggi sono relativi e che un valore elevato non rende perfetto uno smartphone; ci sono tanti altri parametri che influenzano le performance (come il sistema operativo) e un terminale può avere molto da offrire oltre i confini della “forza bruta”. Non siamo interessati ai meri punteggi, ma resta utile scoprire quali sono gli smartphone più potenti su Antutu (e quindi sul mercato): in questo modo ogni utente può scegliere con maggiore consapevolezza, sempre tenendo a mente che l’esperienza complessiva non è data da un punteggio ma da tutti gli elementi che compongono un telefono. Bando alle ciance, andiamo a conoscere i migliori smartphone del mese di ottobre 2024 secondo Antutu!

I migliori top di gamma del mese su Antutu

Crediti: Antutu

La nuova classifica di Antutu è completamente stravolta rispetto ai mesi passati: ora che i principali brand cinesi hanno lanciato i rispettivi flagship con Snapdragon 8 Elite e Dimensity 9400 le cose si fanno decisamente piccanti. La fase di quiete è finita ed ora comincia la tempesta, con tanti modelli differenti e nuovi scontri tra top di gamma. OnePlus 13 conquista il podio, seguito da iQOO 13 e da vivo X200 Pro; i chipset Qualcomm e MediaTek si comportano degnamente, con punteggi da capogiro. Xiaomi 15 è in settima posizione, superato dalla serie OPPO Find X8. I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

OTTOBRE 2024 SETTEMBRE 2024 AGOSTO 2024 1 OnePlus 13 Red Magic 9S Pro+ Red Magic 9S Pro+ 2 iQOO 13 ASUS ROG Phone 8 Pro OnePlus Ace 3 Pro 3 vivo X200 Pro Redmi K70 Ultra iQOO Neo 9S Pro+ 4 OPPO Find X8 Pro iQOO Neo 9S Pro+ ASUS ROG Phone 8 Pro 5 OPPO Find X8 iQOO Neo 9S Pro iQOO Neo 9S Pro 6 vivo X200 iQOO Z9 Turbo+ Redmi K70 Ultra 7 Xiaomi 15 iQOO 12 vivo X100 Ultra 8 vivo X200 Pro Mini vivo X100 vivo X100 Pro 9 Xiaomi 15 Pro OnePlus 12 vivo X100 10 iQOO Neo 9S Pro+ OnePlus Ace 3 Pro OnePlus 12

I migliori medio gamma su Antutu

Crediti: Antutu

Oltre alla fascia top, Antutu rilascia ogni mese anche la classifica degli smartphone medio gamma (o comunque fascia medio alta) più potenti in circolazione. Proprio come avvenuto nel mese di agosto e settembre il telefono più performante è stato OnePlus Ace 3V. Questo dispositivo è dedicato al mercato cinese, ma è arrivato anche da noi come OnePlus Nord 4 (anche se con un design differente). Per quanto riguarda le altre posizioni, come potete notare non ci sono stravolgimenti. Effettivamente il motivo è chiaro: non sono ancora stati lanciati medio gamma degni di nota, fatta eccezione per la serie Redmi Note 14. Questo periodo è interamente dedicato ai top di gamma e si nota anche dalla classifica vista poco sopra. I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

Domande frequenti degli utenti

Che cos’è il punteggio Antutu? Antutu è uno strumento che consente di valutare le prestazioni di un telefono (Android o iOS): il software effettua un rilevamento dell’hardware del dispositivo e poi testa ogni aspetto di quest’ultimo. UX, CPU, GPU, memorie e non solo: una volta analizzati i dati e messo sotto sforzo il telefono, il risultato viene espresso tramite un punteggio numerico (che indica in livello di performance dello smartphone). Dove scaricare Antutu Benchmark? L’app di Antutu è scaricabile sia su Android che su iOS; nel caso degli smartphone Android è necessario installare il file APK (disponibile tramite il sito ufficiale) mentre per iPhone il download avviene direttamente tramite App Store. Come fare il test di Antutu? Effettuare il test di Antutu è semplicissimo: basta scaricare l’applicazione ufficiale sul dispositivo da mettere alla prova, avviare il software e dare il via alla procedura.

