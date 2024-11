REDMAGIC 10 Ultra sarà meno “tamarro”: cambio di look radicale per il gaming phone

La compagnia cinese lancerà a breve i primi smartphone da gaming con Snapdragon 8 Elite, eppure l’attenzione è tutta puntata su un dispositivo non ancora annunciato. Quest’anno dovremmo assistere al debutto anche di REDMAGIC 10 Ultra, modello di punta che introdurrà un display colossale ma anche un design ridisegnato, almeno in base a quanto emerge da uno scatto rubato. Il top di gamma metterà da parte il solito stile futuristico e tamarro della serie?

REDMAGIC 10 Ultra meno futuristico e “tamarro”: ecco come dovrebbe cambiare il design

Non conosciamo ancora il design ufficiale della serie: al momento l’azienda asiatica si è limitata a rivelare la presenza dell’ultimo chipset di punta prodotto da Qualcomm, insieme ad un display maggiorato (da 7″). Secondo vari insider stavolta si aggiungerà un terzo modello: oltre a REDMAGIC 10 Pro e 10 Pro+ (il primo arriverà anche in Italia, come confermato dal sito ufficiale), ci sarà spazio anche per una variante premium, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. REDMAGIC 10 Ultra dovrebbe salire di livello con uno schermo superiore ai 7″ di diagonale ed una batteria addirittura da 7.000 mAh. Ora un noto insider asiatico ha pubblicato una presunta immagine dal vivo, che ne svelerebbe il design.

Il possibile modello Ultra dovrebbe offrire un look molto sobrio rispetto ai precedenti 9 Pro/9 Pro+ e 9S Pro/9S Pro+. Niente scocca semi-trasparente, né elementi futuristici, né effetti tamarri; il telefono sembra offrire una semplice back cover nera, con uno spazio per il logo. Il modulo fotografico dovrebbe offrire ancora una volta un doppio sensore; inoltre è visibile anche la solita ventolina di raffreddamento (presumibilmente con luci LED RGB integrate). Certo, potrebbe trattarsi anche di una custodia che cela la reale scocca: l’immagine è di bassa qualità, quindi non è da escludere questa possibilità.

Infine, secondo quanto riportato dall’insider, REDMAGIC 10 Ultra non dovrebbe arrivare a novembre ma in un secondo momento (quindi nel corso del 2025).

