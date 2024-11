REDMAGIC 10 Pro ha una data: sarà il primo Gaming Phone di nuova generazione

Il primo top di gamma da gaming con Snapdragon 8 Elite ha una data di presentazione: ROG Phone 9 sarà presentato il 19 novembre ma REDMAGIC 10 Pro arriverà prima di questo giorno. Vediamo cosa ci aspetta con l’ultima novità della compagnia cinese!

REDMAGIC 10 Pro/Pro+: ufficiale la data di presentazione

Crediti: REDMAGIC

Dopo il debutto dei vari flagship con l’ultimo Snapdragon, ecco fare capolino anche i primi Gaming Phone di nuova generazione. Il primo modello ad uscire sarà REDMAGIC 10 Pro (accompagnato anche dalla variante Pro+): la data di presentazione è fissata per il 13 novembre in Cina, mentre restiamo in attesa di saperne di più per l’arrivo in Italia. È possibile iscriversi tramite il sito ufficiale Global: il top di gamma sarà presentato a novembre anche per noi. Si vocifera anche del debutto di REDMAGIC 10 Ultra, versione dallo stile sobrio ed elegante, apparsa anche in uno scatto leak. Secondo alcuni la variante premium sarà presentata successivamente, quindi non resta che attendere l’evento per la certezza assoluta.

Crediti: REDMAGIC

Come da tradizione il flagship di REDMAGIC offrirà un ampio schermo con una fotocamera sotto il display (niente foro o notch); il telefono presenta una forma squadrata e bordi dritti, cornici super ottimizzate e sicuramente avrà dalla sua una ventolina fisica per il raffreddamento (oltre al sistema al liquido con camera di vapore). Tra le novità, un display extra-large (da 7″ o superiori) ed una batteria da 6.600 mAh o 7.000 mAh.

