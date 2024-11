Google Tensor G5 mostra già i muscoli: i benchmark del prototipo con l’inedita GPU

Nonostante i nuovi Pixel 9 siano disponibili sul mercato da soltanto pochi mesi, sappiamo bene che con Google il leak è sempre dietro l’angolo: ecco quindi arrivare su una celebre piattaforma di benchmarking le prime informazioni su quello che potrebbe essere il nuovo modello di smartphone in arrivo nel 2025 e l’hardware che lo alimenterà. “Frankel“, infatti, è apparso in queste ore su Geekbench, mostrando i muscoli del primo prototipo di Tensor G5 con la nuova GPU.

“Frankel” è il nuovo Pixel 10? Primi dettagli e informazioni su Geekbench

Crediti: Geekbench

A distanza di almeno 10 mesi da quello che potrebbe rivelarsi il periodo di lancio ufficiale, un primo prototipo di Pixel 10 sembra essere apparso su Geekbench con il nome in codice “Google Frankel“. Le informazioni mostrano quella che potrebbe essere una versione preliminare del nuovo Tensor G5, probabilmente con una nuova GPU. Il benchmark, infatti, mostra il nome “PowerVR“, possibilmente utilizzato per una questione di compatibilità con i driver.

Il nuovo chip, per il momento, sembra essere una revisione di Tensor G4, che Google potrebbe aver utilizzato come base dopo aver finalizzato i lavori sul “layout” del nuovo chip. Il benchmark, tuttavia, ha fatto segnare punteggi leggermente diversi da quelli di Pixel 9 (di cui potete osservare il confronto nell’immagine qui in alto), totalizzando 1323 punti nel test single-core e 4004 in quello multi-core.

Al momento, quindi, le specifiche potrebbero non essere quelle definitive, ma il layout sembrerebbe essere quello emerso dai precedenti leak, ovvero: 1 x Cortex-X4 + 5 x Cortex-A725 + 2 x Cortex-A520. Non ci resta che attendere maggiori informazioni, che siano esse indiscrezioni oppure notizie ufficiali.

