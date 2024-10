REDMAGIC 10 Ultra avrà uno schermo extra-large: altro che telefoni compatti!

La casa cinese ha svelato quale sarà il primo smartphone da gaming al mondo con Snapdragon 8 Elite. Il lancio avverrà nel corso delle prossime settimane ma non mancano teaser e indiscrezioni, in particolare sull’esistenza di REDMAGIC 10 Ultra, flagship che potrebbe avere dalla sua un display mastodontico.

REDMAGIC 10 Pro Series con display da 7″ e Snapdragon 8 Elite: ci sarà anche una versione Ultra?

Il debutto di ASUS ROG Phone 9 è fissato per il 19 novembre, quindi la serie REDMAGIC 10 Pro dovrà necessariamente arrivare prima (per avere il primato del nuovo chipset Qualcomm). I teaser ufficiali fanno riferimento alla gamma Pro: di certo, come avvenuto anche con i precedenti 9S Pro e 9 Pro, dovremmo avere due telefoni. Aspettiamo l’uscita dei modelli 10 Pro e 10 Pro+ (come da tradizione), ma un noto insider sostiene che ci sarà anche una versione Ultra.

I teaser ufficiali confermano che i telefoni saranno dotati dello Snapdragon 8 Elite e che avranno display da 7″. Ma cosa cambierà con questo presunto REDMAGIC 10 Ultra? Stando ai leak dovremmo trovare uno schermo con dimensioni superiori ai 7″; oltre al pannello extra-large ci sarebbe anche una super batteria (da 6.600 mAh o addirittura da 7.000 mAh).

Non sappiamo esattamente cosa ci riserverà la nuova gamma di smartphone da gaming, ma una cosa è certa. Il sito ufficiale Global ha già iniziato a scaldare i motori: è possibile iscriversi per ricevere novità sull’uscita di REDMAGIC 10 Pro (quindi confermato in via ufficiale in Italia).

