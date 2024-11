ChatGPT Search arriva su Google Chrome e Microsoft Edge con l’estensione ufficiale

Il lancio di ChatGPT Search potrebbe segnare una vera e propria rivoluzione nel settore dei motori di ricerca, ma l’adozione da parte degli utenti giocherà sicuramente un ruolo fondamentale nella battaglia con Google. Per questo motivo, OpenAI ha deciso di mettere a disposizione una nuova estensione per i browser Chrome ed Edge che permette di utilizzare il nuovo motore con AI direttamente dalla barra di ricerca.

La ricerca con AI è ancora più semplice grazie all’estensione di ChatGPT Search

Crediti: OpenAI

Grazie all’estensione ufficiale per Google Chrome e Microsoft Edge, gli utenti con accesso a ChatGPT Search possono sostituire il motore di ricerca del browser con la nuova tecnologia di OpenAI che sfruttare l’intelligenza artificiale per recuperare le informazioni direttamente da Internet. Con questa estensione, è possibile effettuare una classica ricerca che si convertirà in una conversazione con ChatGPT, direttamente sul sito ufficiale del servizio.

L’estensione sostituisce completamente la scelta del motore di ricerca, quindi nel caso in cui l’utente voglia tornare ai classici Google, Bing, DuckDuckGo o simili, sarà necessario disabilitarla oppure disinstallarla. Al momento, per sfruttare al meglio ChatGPT Search è necessario avere un abbonamento Plus o Team, oppure essere iscritti alla precedente waitlist di SearchGPT.

Download | Estensione ufficiale ChatGPT Search

