ROG Phone 9 e 9 Pro: i Gaming Phone ASUS subito in arrivo Global

Con l’annuncio del nuovo chipset di punta Snapdragon 8 Elite, ovviamente non potevano mancare anche gli annunci dedicati agli smartphone di prossima generazione. Ad aprire le danze per quanto riguarda i Gaming Phone ci pensa ASUS: la compagnia asiatica ha svelato data di presentazione e design di ROG Phone 9 e 9 Pro, in arrivo tra meno di un mese!

ASUS ROG Phone 9 e 9 Pro: ufficiali design e data di presentazione dei nuovi top di gamma da gaming

Crediti: Weibo

La data di presentazione di ASUS ROG Phone 9 e 9 Pro è fissata per il 19 novembre: l’evento riguarda tutti i mercati Global, quindi è probabile che il lancio avverrà anche per l’Italia (ma ovviamente aspettiamo di saperne di più). Nella pagina dedicata alla presentazione c’è anche un conto alla rovescia e verranno aggiunti progressivamente dettagli in merito ai nuovi top di gamma da gaming. L’azienda ha già svelato il design della gamma, la quale presenta un look molto vicino a quello della generazione attuale (ma con le luci posteriori ridisegnate, ora formano la scritta ROG). Ovviamente entrambi i modelli saranno equipaggiati con l’ultimo Snapdragon 8 Elite, chipset fresco di lancio e che promette prestazioni stellari.

Crediti: ASUS

Al momento non ci sono altri dettagli tecnici: impossibile non aspettarsi tagli di memoria colossali, con 24 GB di RAM e fino a 1 TB di storage, mentre secondo le prime indiscrezioni dovremmo trovare uno schermo migliorato. Da una certificazione è emersa la presenza della ricarica rapida da 65W per il modello standard, quindi nulla di nuovo su questo fronte.

