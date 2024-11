Pixel 11a con Tensor depotenziato? Brutte notizie per il flagship economico di Google

Si parla già di Google Pixel 11a, sebbene gli utenti attendano con ansia ancora l’arrivo del nuovo Pixel 9a per il prossimo mese di marzo. Un salto temporale che porta direttamente al 2027, in queste ore ha permesso di fare luce su alcuni aspetti che andranno a caratterizzare il flagship economico di Big G. A quanto pare lo smartphone non godrà dello stesso livello di potenza dei fratelli maggiori Pixel 11 e 11 Pro.

Google Pixel 11a potrebbe arrivare con un chip Tensor G6 a prestazioni ridotte, soprattutto lato AI

Crediti: Google

Secondo quanto riferito in queste ore, il prossimo Pixel 11a che Google lancerà tra più di due anni avrà a bordo lo stesso SoC Tensor G6 della linea di punta Pixel. Il problema però è che l’azienda potrebbe decidere di ufficializzare lo smartphone con un chip depotenziato, soprattutto per quanto concerne le capacità AI in locale. Tutto deriverebbe dalla volontà di Google di fondere insieme alcune parti difettose della TPU, in modo da recuperare quei chipset che, dopo il processo produttivo, verrebbero scartati. La società avrebbe inoltre fatto lo stesso ragionamento anche per il suo Pixel Tablet in arrivo nello stesso periodo.

La TPU è un componente fondamentale per l’elaborazione AI e nel caso in cui avesse capacità inferiori potrebbe comportare il rallentamento di alcune funzioni o addirittura la loro totale assenza rispetto ai modelli di punta. Questo confermerebbe la volontà di Google di distinguere sempre di più in termini di hardware i suoi prodotti. Tuttavia, siamo ancora nel 2024 e mancano molto tempo a questo momento. Nel frattempo infatti i piani di Google potrebbero cambiare radicalmente e la tecnologia dei chip potrebbe avanzare in modo significativo.

