Google Pixel 9a: un leak svela le caratteristiche tecniche, sospiro di sollievo per il prezzo

A Mountain View i lavori proseguono e, sebbene manchino ancora mesi, continuano ad arrivare indiscrezioni riguardo al prossimo dispositivo in cantiere. Si tratta di Google Pixel 9a, smartphone che proverà a continuare quanto fatto dal suo predecessore, offrendo al pubblico prestazioni di livello e, secondo quanto emerso in queste ore, senza aumentare di prezzo.

Google Pixel 9a: stesso prezzo di Pixel 8a, display Actua più grande ma peserà di meno

Crediti: Google

Dopo alcuni rumor che ne hanno svelato il possibile design, le ultime ore sono state importanti per chi attende il lancio del prossimo Pixel 9a di Google in quanto sono trapelate in rete sia le specifiche che il possibile prezzo. Partendo dalle caratteristiche tecniche il prodotto sarà dotato di un display Actua da 6,3 pollici con refresh rate adattivo da 60 Hz a 120 Hz, mostrando quindi un aumento delle dimensioni se si pensa al suo predecessore che offre uno schermo da 6,1 pollici. L’intento di Big G sembra dunque essere quello di offrire agli utenti un’esperienza simile a quella vista su Pixel 9 che infatti ha la stessa diagonale. Sebbene ci sia stato un aumento generale delle dimensioni, pare che il peso resterà contenuto, addirittura calando di qualche grammo: 9a peserà presumibilmente 186 grammi, contro i 188 grammi di Pixel 8a.

Sotto il cofano ecco poi il chipset Tensor G4 affiancato da 8 GB di RAM e da una memoria interna a scelta tra 128 e 256 GB. Google Pixel 9a sarà inoltre alimentato da una batteria da 5.000 mAh, riportando quindi un aumento dell’11% rispetto a Pixel 8a, anche se la velocità di ricarica resterà ferma a 18W via cavo e a 7,5W wireless.

Lato fotografico, i sensori posteriori saranno due con il principale da 48 MP e un ultra-grandangolare da 13 MP. Infine, per quanto riguarda il prezzo, Google Pixel 9a dovrebbe costare 499$ al debutto, esattamente come Pixel 8a. La finestra di lancio che il colosso americano sfrutterà è al momento individuabile nel prossimo mese di marzo 2025.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le