Le conversazioni su WhatsApp sono più organizzate con le nuove liste personalizzate

Negli ultimi mesi WhatsApp ha implementato una serie di migliorie che puntano a semplificare le chat tra gli utenti, in particolar modo come le conversazioni vengono visualizzate all’interno dell’app. Con la funzione “Filtri“, per esempio, è diventato più semplice vedere immediatamente a quali chat non si è ancora inviata una risposta, oppure quelle relative ai contatti preferiti. Meta, però, ha deciso di migliorare ulteriormente questa funzione, introducendo le nuove liste personalizzate.

I filtri di WhatsApp diventano liste personalizzate, proprio come le cartelle di Telegram

Tramite il proprio canale WhatsApp, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato la disponibilità immediata delle liste personalizzate nei filtri nell’app di messaggistica istantanea. Gli utenti potranno finalmente creare delle visualizzazioni “speciali” che includono soltanto le conversazioni con determinate persone oppure in un determinato stato (non letto, già letto, ect).

Proprio come le cartelle di Telegram, quindi, le Liste Personalizzate di WhatsApp permettono avere un maggior controllo sulle proprie conversazioni, visualizzando in modo nettamente più semplice e veloce quelle di cui si ha bisogno in quel momento. Per creare una nuova lista è sufficiente scorrere la barra dei filtri fino a raggiungere il tasto “+“, che permetterà di selezionare un gruppo di contatti da aggiungere alla nuova lista.

La funzione è già disponibile per tutti, anche nella versione stabile, sia su iOS che Android. Per usufruirne, quindi, non dovrete far altro che installare gli ultimi aggiornamenti dell’app ufficiale di WhatsApp.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le