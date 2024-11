Pieghevole economico, sì o no? Samsung pensa ad un compromesso

Ora che Samsung si è ampiamente affermata come uno dei più importanti produttori di foldable, l’attenzione è rivolta verso uno scenario differente. Se da un lato si vocifera dei tentativi dell’azienda di lanciare un formato differente (come nel caso del rivale tri-fold Huawei Mate XT), dall’altro ci sono indiscrezioni in merito al primo smartphone pieghevole economico Samsung. Le ultime novità guardano in direzione della serie Flip, che potrebbe rappresentare il giusto compromesso.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE potrebbe essere il primo pieghevole economico del brand: ecco le ultime novità

Galaxy Z Flip 6 – Crediti: Samsung

Dopo la bellezza di sei generazioni ancora non abbiamo assistito all’uscita di uno smartphone pieghevole economico targato Samsung. Se n’è parlato in varie occasioni ma sembra proprio che il colosso tech non abbia intenzione (per il momento) di produrre uno smartphone/tablet dal prezzo più contenuto; c’è stata perfino una sorta di smentita ufficiosa (la fonte è interna ma anonima). Il successo della serie FE ha fatto pensare perfino ad un Galaxy Z Fold FE, ma pare che non sarà così. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, in realtà Samsung avrebbe qualcosa in mente, una soluzione che potrebbe rappresentare il compromesso perfetto.

E se fosse lanciato Samsung Galaxy Z Flip 7 FE? In questo modo il prezzo sarebbe più contenuto (visto il formato flip phone anziché telefono/tablet) e una fascia di utenti sarebbe soddisfatta. Ovviamente per ora si tratta di voci di corridoio, quindi è bene prendere il tutto con cautela. Secondo quanto riportato, la compagnia tech starebbe pensando a questa versione economica, ma anche ad altre soluzioni premium. Dopo il lancio di Huawei potremmo avere anche un tri-pieghevole Samsung, ma intanto si pensa anche ad uno smartphone con display arrotolabile.

