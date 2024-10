Rivoluzione per Google Pixel Tablet nel 2027: le porte USB-C raddoppieranno?

Pixel Tablet ha segnato il grande ritorno di Google alla produzione di dispositivi con schermi più grandi, prestando grande attenzione anche alla casa intelligente con un dock che trasforma il tablet in uno smart display. Se la seconda generazione di questo prodotto potrebbe non apportare grandi rivoluzioni, per il modello in arrivo nel 2027 potrebbe assistere all’introduzione di una doppia porta USB-C per aumentare la produttività.

Focus sulla produttività per i prossimi Pixel Tablet con Google Tensor G6

In questi giorni si fa un gran parlare delle novità relative ai prossimi Tensor G5 e Tensor G6 di Google che andranno ad alimentare smartphone, tablet, foldable ed altri dispositivi della compagnia statunitense. Le informazioni emerse sul chip G6 in arrivo nel 2026, hanno offerto una piccola anteprima su quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione per Pixel Tablet 3, in arrivo (probabilmente) nel 2027.

Dopo essersi prestato alla domotica diventando uno smart display, le future generazioni di Google Pixel Tablet potrebbero concentrarsi maggiormente sulla produttività, aggiungendo una seconda porta USB-C con supporto per la tecnologia DisplayPort. In questo modo, al dispositivo potrebbe essere collegati ben due monitor esterni, diventando in questo modo una vera workstation. Il chip Tensor G6, infatti, sarà dotato di un controller aggiuntivo, che però potrà essere sfruttato unicamente dai tablet.

Le buone notizie, però, terminerebbero qui: le indiscrezioni, infatti, suggeriscono che sia i nuovi tablet che la serie A di Pixel potrebbe essere equipaggiati con delle versioni “depotenziate” del chip G6, in particolar modo per quanto riguarda le capacità dell’intelligenza artificiale in locale.

