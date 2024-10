Redmi Note 14 Pro+ arriva su Antutu, ma non sembra poi così potente

Il mese di settembre ha visto il ritorno in grande stile della costola di Xiaomi, con un trittico di nuovi mid-range. La gamma Redmi Note 14 è ufficiale e ovviamente il modello Pro+ è il protagonista assoluto (e quello più ricco di novità): lo smartphone fa il suo ingresso nella classifica dei dispositivi più potenti su Antutu, ma non sembra fare il botto vista la posizione.

Redmi Note 14 Pro+ è la new entry della classifica di Antutu: ecco quanto ha totalizzato il nuovo mid-range Xiaomi

Il nuovissimo Redmi Note 14 Pro+ ha debuttato al 10° posto della classifica dei medio gamma su Antutu per il mese di settembre: il dispositivo ha totalizzato una media di 774.120 punti, contro gli 816.840 punti della 9° posizione (iQOO Z9 con Snapdragon 7 Gen 3). Ricordiamo che il mid-range Xiaomi è il primo al mondo con Snapdragon 7s Gen 3, chipset a 4 nm presentato ad agosto e pensato per la fascia media avanzata. Tra le altre novità, Note 14 Pro+ è anche il primo della serie ad avere una batteria al silicio-carbonio, ossia un’unità ad alta densità (da 6.200 mAh) ma dal corpo compatto. C’è anche un ennesimo primato, dato che per la prima volta la serie Note ospita un teleobiettivo.

Insomma, Redmi Note 14 Pro+ fa gola anche agli appassionati europei e non vediamo l’ora di mettere le mani sul nuovo modello di Xiaomi. Nonostante ciò il dispositivo non ha offerto performance particolarmente brillanti su Antutu, venendo superato anche dai cugini Redmi Note 12 Turbo e Note 12T Pro. Comunque è bene ricordare che questi punteggi sono solo indicativi e che l’esperienza di utilizzo di uno smartphone si misura in tanti modi diversi. Inoltre il 10° posto su Antutu non significa che il nuovo Note 14 Pro+ non sia un terminale scattante. Di seguito trovate un riepilogo delle specifiche e teniamo le dita incrociate nella speranza di vederlo quanto prima alle nostre latitudini.

Dimensioni di 162,53 x 74,67 x 8,66 mm per 210,8 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

12/16 GB di RAM LPDDR4X (12 GB) e LPDDR5 (16 GB)

di RAM (12 GB) e (16 GB) 256/512 GB di memoria UFS 2.2 (256 GB) e 3.1 (512 GB) non espandibile

di memoria (256 GB) e (512 GB) non espandibile Batteria al silicio-carbonio da 6.200 mAh con ricarica rapida da 90W

da con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.6-2.0-2.2) con Light Hunter 800 , stabilizzazione OIS , teleobiettivo con zoom 2.5X e ultra-wide da 120°

(f/1.6-2.0-2.2) con , stabilizzazione , con zoom 2.5X e ultra-wide da 120° Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR, Xiaomi Surge T1 (chip per connettività e linea cellulare)

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

