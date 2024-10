Su WhatsApp le videochiamate sono più divertenti con queste nuove funzionalità

Le app di messaggistica istantanea offrono sempre maggiori spunti per comunicare con i propri amici in modo alternativo e divertente, e WhatsApp non è sicuramente da meno. Grazie ad un nuovo aggiornamento, infatti, sull’app di chat più famosa in Europa sono in arrivo due funzionalità che renderanno le videochiamate ancora più interattive, con gli utenti che potranno sfruttare per la prima volta anche filtri e sfondi personalizzati.

Filtri e sfondi disponibili da oggi per le videochiamate di WhatsApp

Con questi nuovi effetti, gli utenti di WhatsApp potranno modificare lo sfondo oppure aggiungere un filtro durante una videochiamata, per donare alle conversazioni con amici e parenti un tocco di personalità in più. I filtri sono pensati per creare un’atmosfera giocosa, mentre gli sfondi modificano l’ambiente intorno all’utente per garantire una maggiore privacy oppure per fornire una location più ordinata e curata.

Grazie ad un nuovo aggiornamento che sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane, gli utenti potranno scegliere tra 10 filtri e 10 sfondi, con opzioni come aldo, Freddo, Bianco e Nero, Luce che filtra, Sognante, Prisma luminoso, Grandangolo, TV vintage, Vetro satinato e Bicolore, oppure sfondi come Macchia di colore, Soggiorno, Ufficio, Bar, Ciottoli, Gourmet, Zuccherini, Spiaggia, Tramonto, Festeggiamento e Foresta.

Per accedere ai nuovi filtri in una videochiamata basterà toccare l’icona degli effetti in alto a destra nello schermo, per far comparire la selezioni di filtri e sfondi e scegliere quelli più adatti alla conversazione.

