Snapdragon 7s Gen 3 ufficiale: è il SoC a 4 nm per la fascia media avanzata

Mentre iniziamo a vedere la fine dell’estate che si avvicina, Qualcomm si prepara agli ultimi mesi dell’anno presentando questo nuovo Snapdragon 7s Gen 3. Anche se le attenzioni sono tutte rivolte verso lo Snapdragon 8 Gen 4, c’è ancora diverso tempo per scoprire quella che è una nuova soluzione studiata per alimentare la fascia media del mercato degli smartphone.

Snapdragon 7s Gen 3 presentato ufficialmente da Qualcomm: quali sono le novità

Così come Snapdragon 7 e 7+ Gen 3, anche lo Snapdragon 7s Gen 3 è realizzato dagli impianti taiwanese di TSMC con l’ultima generazione N4P del processo produttivo a 4 nm. Ciò ha consentito l’inserimento in uno spazio così minuto di una CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520) e di una inedita GPU Adreno 810, la prima della serie 8xx.

Stando ai dati forniti da Qualcomm, è un SoC che promette prestazioni migliorate del +30% lato CPU e +40% lato GPU, così come un miglioramento del +30% per l’AI e del +12% nei consumi energetici. Le altre specifiche note sono supporto alle RAM LPDDR5 da 25,6 GB/s, triplo ISP Spectra a 12-bit con fotocamere fino a 200 MP, supporto per schermi Full HD+ a 144 Hz, e connettività 5G fino a 2,9 Gbps, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS a tripla frequenza e USB-C 3.1.

Il chipmaker ha parlato anche di quelli che saranno i produttori che per primi metteranno mano sullo Snapdragon 7s Gen 3: Xiaomi, Realme, Samsung e Sharp, e forse il primissimo smartphone che lo monterà farà parte della famiglia Redmi Note 14.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le