Microsoft Copilot è tutto nuovo: Visione, Voice Mode e design rinnovato

Microsoft ha annunciato in queste ore un enorme aggiornamento per l’AI di Copilot che guadagna nuove funzionalità ed un design totalmente rinnovato. Grazie alla partnership con OpenAI, infatti, la compagnia di Redmond può utilizzare le ultime tecnologie del team guidato da Sam Altman, per proporre agli utenti la possibilità di interagire gratuitamente con l’intelligenza artificiale come mai prima d’ora.

Microsoft lancia il più grande aggiornamento di sempre per l’AI di Copilot

Grazie al nuovo aggiornamento, Microsoft Copilot guadagna un’interfaccia grafica ed un design completamente rinnovato, sia sul web che tramite le app ufficiali per iOS e Android. Il nuovo design è molto più pulito e moderno rispetto alla versione precedente, ma permette anche di sfruttare nuova funzionalità come Visione e Voice Mode.

Grazie all’introduzione delle nuove API di OpenAI che permettono di avere accesso alle modalità visione e voce di ChatGPT, adesso anche Copilot può sfruttare queste funzionalità attraverso l’app mobile ufficiale. Purtroppo però, nonostante il nuovo design sia già disponibile in tutto il mondo, le nuove funzionalità sembrano essere disponibili per il momento solo al di fuori dall’Europa e in lingua inglese, in particolare in Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Nuova Zelanda.

