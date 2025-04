Dreame Serie Z1 e C1 ufficiali: i nuovi robot semplificano la pulizia di piscine e finestre

La compagnia cinese compie un passo avanti importante andando oltre i dispositivi per la casa e annunciando i suoi primi robot per la pulizia delle piscine e delle finestre. Le nuove serie Dreame Z1 e C1 sono ufficiali in Italia e portano le innovazioni del brand nel settore della pulizia outdoor: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo.

La manutenzione di una piscina può essere lunga e costosa, e spesso richiede diversi interventi di manutenzione durante l’anno. La serie Dreame Z1 rivoluziona la cura delle piscine grazie al suo design intelligente e senza fili che garantisce una pulizia profonda senza il fastidio di cavi aggrovigliati o configurazioni complesse.

La nuova gamma è dotata della tecnologia PoolSense, che la rende il primo dispositivo di pulizia robotizzato al mondo con un sistema di percezione Triple Surround Fusion. Grazie agli ultrasuoni avanzati e alla luce strutturata 3D, esegue una scansione intelligente e si adatta alle diverse forme di piscina, assicurando una pulizia ottimizzata e completa. Che la vostra piscina sia rettangolare, rotonda o di altra forma, anche asimmetrica, la serie Z1 mappa in modo efficiente il percorso di pulizia migliore. Inoltre, identifica e aggira i comuni ostacoli della piscina, come scarichi, scale e detriti.

Con un’impressionante potenza di aspirazione di 30m³/h, la serie Z1 rimuove efficacemente foglie, sporcizia e alghe dai pavimenti e dalle pareti della piscina, mantenendo l’acqua più pulita e sana tutto l’anno. Una volta terminata la pulizia, Z1 si ferma automaticamente a bordo piscina per essere facilmente recuperato, senza dover faticare a trovare i ganci o a sollevare attrezzature pesanti.

Per coloro che preferiscono il controllo manuale, il fratello maggiore Dreame Z1 Pro introduce una caratteristica rivoluzionaria: un telecomando portatile alimentato dalla tecnologia LiFi, che consente una precisa navigazione manuale. Sia che si tratti di una pulizia mirata o di una maggiore manovrabilità, questa novità offre agli utenti una maggiore flessibilità nella manutenzione delle piscine.

La pulizia delle finestre è spesso scomoda, rischiosa e richiede molto tempo. La Serie C1 di Dreame elimina queste difficoltà grazie all’automazione avanzata, rendendo questa task semplice ed efficiente. La tecnologia CornerClean è progettata per affrontare gli angoli più difficili da raggiungere mentre grazie a spazzole flessibili che estendono la portata e rimbalzano al contatto con la cornice del vetro, i nuovi dispositivi di serie C1 garantiscono un perfetto allineamento tra il panno e la cornice. Questo design migliora la copertura degli angoli fino al 90%, garantendo una finitura senza aloni e risultati di pulizia superiori.

I nuovi robot rilevano in modo intelligente le dimensioni e i confini della superficie di pulizia e regola la sua posizione di conseguenza. Un algoritmo di elaborazione dinamica dei dati seleziona automaticamente un percorso di pulizia a “Z” o a “N”, mentre i sensori di alta precisione integrati garantiscono un’accurata compensazione della gravità per un’esperienza di pulizia senza problemi.

Se l’attività di pulizia viene interrotta dall’utente o a causa di un problema imprevisto, come il distacco parziale dalla superficie, il robot torna automaticamente all’ultima posizione pulita. Una volta riattaccato, riprende la pulizia dal punto in cui l’aveva lasciata e completa l’intera area prima di tornare al punto di partenza.

Con una potenza di aspirazione di 5.500 PA e un cavo di sicurezza ad alta resistenza, i dispositivi della serie C1 aderiscono saldamente a diverse superfici, da vetro e specchi a marmo e piastrelle, rendendo questa serie versatile per molteplici esigenze di pulizia. Per spazi più ampi o per sessioni di pulizia prolungate, la C1 Station offre una maggiore durata della batteria e una maggiore sicurezza (con un’unità da 7.800 mAh,offre fino a 180 minuti di autonomia, coprendo fino a 90m2). Anche con la batteria scarica, garantisce 30 minuti di aspirazione sicura e supporta la ricarica e la pulizia simultanee, eliminando i tempi di inattività. Le ventose da 800N e la corda di sicurezza rinforzata, offrono la massima stabilità durante il funzionamento.

Il nuovo Dreame Z1 sarà in vendita a partire dal 15 aprile al prezzo di 999€, mentre il Dreame Z1 Pro sarà disponibile dal 15 aprile al prezzo di 1.299€. Entrambi i modelli beneficeranno di uno sconto di 200€ per i primi 14 giorni dal lancio. Dreame C1 sarà in vendita dal 15 maggio al prezzo di 399€, mentre la versione C1 Station sarà disponibile entro la fine di maggio al prezzo di 599€. Le due serie saranno acquistabili sul sito ufficiale di Dreame, Amazon e presso i rivenditori autorizzati.

