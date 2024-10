Android 16 arriverà prima del previsto? Spunta un indizio e il nome in codice

Aggiornamento 02/10: nei documenti di AOSP è stato trovato anche il possibile nome in codice di Android 16. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

La programmazione dei nuovi aggiornamenti di Android da diverso tempo sembra essere molto fissa e poco incline ai cambiamenti, ma per il 2025 Google potrebbe fare un’eccezione, stando alle informazioni contenute negli ultimi aggiornamenti di AOSP. Nei documenti di compatibilità del sistema operativo, infatti, viene fatto riferimento al prossimo Android 16 con un nome che potrebbe far presagire un rilascio anticipato.

Android 16 potrebbe arrivare già nel Q2 del 2025

Crediti: Android Authority

Nel Compatibility Definition Document (CDD) di AOSP, gli esperti di Android Authority sono riusciti a trovare dei riferimenti ad Android 16 che viene indicato con il nome “25Q2“. Questo indizio potrebbe quindi far pensare che la prossima versione del sistema operativo mobile di Google potrebbe essere rilasciato con 3 mesi di anticipo. Nei documenti, inoltre, è stato scoperto anche il possibile nome in codice della nuova versione di Android, che potrebbe essere proprio “baklava“.

Solitamente, infatti, le nuove versioni di Android vengono pubblicate nel Q3 dell’anno in corso, ma per il 2025 potrebbe essere fatta eccezione ed arrivare nel Q2, ovvero nel periodo tra aprile e giugno. Per esempio, Android 15 veniva indicato come “24Q3”, mentre Android 15 QPR1 come “24Q4”. Sarà quindi interessante capire se davvero Google vorrà anticipare il lancio di Android 16 oppure se i documenti verranno corretti in futuro.

