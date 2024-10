Redmi Note 14 5G: la versione Global avrà una grande differenza

Aggiornamento 11/10: arrivano novità sulla versione Global di Redmi Note 14 e sul chipset a bordo. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Il mese di settembre si è concluso col botto per gli utenti cinesi: Xiaomi ha presentato la sua nuova famiglia di mid-range e ovviamente l’hype è alle stelle anche per quanto riguarda i mercati internazionali. Redmi Note 14 5G è stato avvistato in versione Global e ormai una cosa è chiara: non dovrebbe mancare molto al debutto!

Redmi Note 14 5G Global: il lancio della nuova serie di mid-range targati Xiaomi si fa sempre più vicino

Crediti: Redmi

Il nuovo Redmi Note 14 5G è stato certificato in versione Global con varie sigle (24117RN76L, 24117RN76O, 24117RN76G e 24117RN76E) ed il suo nome commerciale. Oltre al modello standard, di recente sono stati individuati anche i fratelli maggiori Note 14 Pro e Note 14 Pro+. A proposito del modello Pro, questo è apparso anche in versione 4G, segno che la sola connettività LTE è tutt’altro che morta.

Insomma, è solo questione di tempo prima di assistere al lancio internazionale dei nuovi modelli della famiglia Note. Ovviamente è bene spegnere subito gli spiriti più bollenti: la serie Redmi Note 13 è stata lanciata in India il 4 gennaio e in Italia il 15 gennaio. Probabilmente anche i prossimi dispositivi seguiranno questo schema e il debutto avverrà nel corso del mese di gennaio 2025 (anche se, come al solito, l’ultima parola spetta a Xiaomi).

I telefoni della gamma Redmi Note 14 hanno fatto capolino di recente con varie novità, sia in fatto di design che di stile. Tuttavia potrebbero esserci delle differenze a livello Global, specialmente per quanto riguarda Note 14 Pro e Note 14 Pro+: la versione di punta potrebbe avere una caratteristica in meno rispetto alla controparte cinese, una mancanza non proprio leggera. Anche Redmi Note 14 5G in versione Global potrebbe avere una grande differenza: in base a quanto emerso, il modello internazionale dovrebbe mettere la parte il SoC Dimensity 7025-Ultra della variante cinese per puntare ad un chipset Qualcomm Snapdragon (anche se non sappiamo ancora quale).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le