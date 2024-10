Galaxy Ring non avrà concorrenza? La posizione di Apple sugli anelli intelligenti

Sembra essere un periodo di grandi cambiamenti per Apple, tra cambi di strategia e l’attenzione focalizzata sull’intelligenza artificiale, ma tra i nuovi prodotti in arrivo potrebbe non esserci un dispositivo in grado di fare concorrenza a Samsung Galaxy Ring. Secondo quanto emerso da alcune recenti indiscrezioni, infatti, il colosso statunitense per il momento non sembrerebbe essere interessato agli smart ring.

Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, è tornato a parlare dell’eventuale arrivo sul mercato di un anello intelligente firmato Apple, suggerendo che in questo momento la compagnia sarebbe concentrata su altro. Nonostante il progetto sia stata effettivamente valutato, l’idea sarebbe stata accantonata per non cannibalizzare le eventuali vendite di Apple Watch.

Un Apple Ring, infatti, potrebbe avere le medesime funzioni che rendono lo smartwatch della compagnia celebre sul mercato, come per esempio il monitoraggio delle funzioni vitali e degli allenamenti. Il team di Tim Cook, quindi, avrebbe stabilito che per il momento non ci sarebbero i presupposti per la realizzazione di un dispositivo del genere.

Per i mesi a venire, quindi, Samsung non avrà nuovi rivali e Galaxy Ring potrà continuare a contendersi lo scettro di miglior smart ring con i prodotti di Oura e Amazfit.

