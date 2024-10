Il 4G non è morto: avvistato Redmi Note 14 Pro in versione LTE

Nonostante gli smartphone con connettività 5G siano ormai all’ordine del giorno, c’è ancora una grande fetta di utenza legata allo standard LTE e ci conseguenza questo mercato risulta ancora appetibile per le compagnie cinese. La prova è proprio la serie mid-range di Xiaomi che anche stavolta presenterà un dispositivo (o più di uno) in salsa LTE: Redmi Note 14 Pro 4G è stato certificato e sappiamo già qualche dettaglio.

Redmi Note 14 Pro, certificata la versione 4G LTE: ecco che cosa sappiamo del prossimo medio gamma Xiaomi

Note 14 Pro – Crediti: Redmi

La serie Redmi Note 13 ha debuttato in Cina solo con modelli 5G ma nel resto del mondo hanno fatto capolino anche Note 13 e 13 Pro in versione LTE; il primo fa affidamento sul SoC Snapdragon 685 mentre il fratello maggiore monta il chip Helio-G99 Ultra. Anche la nuova gamma di mid-range avrà la stessa sorte: oltre la famiglia Redmi Note 14 in versione Global ci sarà anche l’aggiunta di una variante LTE. Redmi Note 14 Pro 4G è stato certificato con la sigla 24116RACCG e il nome in codice “Obsidian“. Anche in questo caso ci sarà uno chipset MediaTek, ma al momento non è dato di sapere quale. Visti i precedenti, i modelli 4G e 5G non dovrebbero avere grandi differenze (fatta eccezione per il SoC). In realtà la versione Global dovrebbe presentare un comparto fotografico diverso rispetto a quello cinese. Di seguito la presunta scheda tecnica di Redmi Note 14 Pro 4G Global, sulla base delle indiscrezioni.

Dimensioni /

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek

CPU octa-core

GPU ARM

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 200 + 8 + 2 MP con Samsung S5KHP3, stabilizzazione OIS , ultra-wide da 120° e macro

con Samsung S5KHP3, stabilizzazione , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 4G , Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR Sistema operativo Android 14 con HyperOS

