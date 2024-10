Il nuovo tablet Redmi sarà dedicato al gaming: un leak svela il chipset

Redmi è costantemente al lavoro su nuovi dispositivi non solo per la linea smartphone ma anche per quella relativa ai tablet. Il produttore cinese al momento risulterebbe impegnato su un nuovo progetto e, stando alle indiscrezioni, si tratterebbe di un tablet da gaming con un processore di Qualcomm di alto profilo.

Redmi: è in preparazione un nuovo tablet da gaming con un chip Snapdragon di alto profilo

Crediti: Qualcomm

Già in occasione del Pad Pro, presentato a maggio scorso in Cina e diventato ufficiale in Italia ad agosto, Redmi ha optato per un chipset Snapdragon, più precisamente per il 7s Gen 2. Ora però l’azienda vuole fare di più e, secondo quanto trapelato online in queste ore, starebbe lavorando ad un nuovo prodotto più performante. Due mesi fa su Weibo sono spuntate notizie riguardanti un prototipo con display LCD e design compatto e a quanto pare oggi ci sono nuove informazioni in merito.

Con un nuovo post sul social orientale, il tablet da gaming atteso per il 2025 sarebbe trapelato nuovamente, ma questa volta con un processore più potente. La fonte parla di uno “Snapdragon 8 Series“, scelta che accompagna dunque le voci di un prodotto dedicato al gaming. Sebbene al momento non si conosca quale sia nel dettaglio il chip che l’azienda sceglierà della performante serie, probabilmente il presunto dispositivo di Redmi darà vita ad una sorta di derby: i nuovi Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro dovrebbero infatti arrivare rispettivamente con Snapdragon 8 Gen 2 e Snapdragon 8 Gen 3.

