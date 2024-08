Redmi Pad Pro 5G è ufficiale in Italia, con tastiera e Smart Pen IN REGALO!

A distanza di alcuni mesi dal debutto in Italia, ecco che l’ultimo tablet di Xiaomi torna a far parlare di sé con una gradita novità. Redmi Pad Pro 5G è la versione con connettività mobile ed è subito disponibile all’acquisto con un doppio regalo: ecco tutti i dettagli del nuovo tablet, tra specifiche, caratteristiche, prezzo e promozione lancio.

Redmi Pad Pro è di nuovo ufficiale in Italia, questa volta in versione 5G: prezzo e offerta lancio dedicata al nuovo tablet Xiaomi

Crediti: Redmi

Per quanto riguarda design e specifiche, Redmi Pad Pro 5G presenta le stesse caratteristiche del modello solo WiFi e della versione lanciata in Cina. Il tablet Xiaomi è dotato di una scocca metallica con doppia finitura (opaca, con una sezione leggermente più lucida) ed una fotocamera con flash LED che spunta direttamente dalla cover posteriore (senza alcun modulo). Il display è un pannello immersivo da 12,1″ con risoluzione 2,5K e refresh rate a 120 Hz mentre il tutto è alimentato dal chipset Snapdragon 7s Gen 2 di Qualcomm, con una potente batteria da 10.000 mAh. Non mancano la ricarica rapida (da 33W), quattro speaker Dolby Atmos, il sistema Xiaomi HyperOS, il WiFi 6E e – ovviamente – il supporto Dual SIM 5G. Il comparto fotografico è composto da due sensori da 8 MP (principale e anteriore).

Prezzo e offerta lancio

Crediti: Redmi

La nuova versione del tablet Xiaomi è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi: Redmi Pad Pro 5G è in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 379,9€ nell’unica versione da 6/128 GB e con colorazione Graphite Gray. Con l’acquisto del tablet si riceveranno in regalo anche la tastiera Redmi Smart Keyboard (del valore di 99,9€) e lo stilo Redmi Smart Pen (79,9€): la promo dura fino al 18 agosto, quindi se siete interessati non fatevi sfuggire l’occasione di mettere le mani sul pacchetto completo. In aggiunta è possibile ricevere un coupon con uno sconto del 10% (direttamente nella pagina del prodotto) ma vale solo per i nuovi utenti dello shop Xiaomi.

Redmi Pad Pro 5G – Scheda tecnica

dimensioni di 280 x 181,85 x 7,52 mm per un peso di 566 grammi

certificazione IP assente

display LCD da 12,1″ 2.5K+ (2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco fino a 240 Hz, fino a 600 nit di luminosità, 249 PPI, 16:10, protezione Gorilla Glass 3, profondità colore a 12 bit

(2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco fino a 240 Hz, fino a 600 nit di luminosità, 249 PPI, 16:10, protezione Gorilla Glass 3, profondità colore a 12 bit chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core: 4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 1,9 GHz A55

+ 4 x 1,9 GHz A55 GPU Adreno 710

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 10.000 mAh con ricarica da 33W

con ricarica da fotocamera da 8 MP con PDAF e Flash LED

con PDAF e Flash LED selfie camera da 8 MP

Face Unlock 2D

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 4 Speaker con Dolby Atmos, USB-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm, GPS

Android 14 sotto forma di HyperOS

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le