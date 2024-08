Xiaomi Pad 7 Pro potrebbe essere un tablet top, con specifiche stellari

Aggiornamento 28/08: trapelano le specifiche tecniche previste per Xiaomi Pad 7 e 7 Pro, le trovate all’interno dell’articolo.

Si torna a parlare di come sarà la gamma Xiaomi Pad 7: con l’ultima serie di tablet lanciati dalla compagnia cinese abbiamo avuto tre modelli standard, Pro e Max suddivisi in base a dimensioni e caratteristiche tecniche. Grazie alle varie indiscrezioni circolate nei mesi, abbiamo una panoramica abbastanza completa di quella che dovrebbe essere la scheda tecnica di Pad 7 e 7 Pro.

Partono le indiscrezioni sulle novità che porterà con sé i futuri Xiaomi Pad 7 e 7 Pro

Crediti: Xiaomi

Come al solito, a esporsi in anteprima è il leaker Digital Chat Station, che su Weibo rivela di aver avuto un assaggio dei tablet di prossima generazione. Xiaomi Pad 7 e 7 Pro seguirebbero la linea dettata dai succitati smartphone della serie 14, perciò sul retro dovremmo ritrovare un modulo fotografico simile se non identico al loro. Dopo i primi dettagli dall’insider sono arrivate anche delle informazioni direttamente dal codice della MIUI/HyperOS. Il modello Pro presenta il nome in codice Sheng e la sigla N81A, utili per eventuali certificazioni ed apparizioni nelle piattaforma di benchmark.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono state anticipate quelle che sarebbero le differenze. Xiaomi Pad 7 avrebbe uno schermo da 11″ 3K a 144 Hz e sarebbe alimentato da una batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida 120W; non è chiaro quale sarebbe la diagonale del display del modello Pro, che però dovrebbe godere della più avanzata tecnologia OLED.

Sul chipset abbiamo indiscrezioni contrastanti: per Xiaomi Pad 7 c’è chi parla dello Snapdragon 8 Gen 2, chi dello Snapdragon 8 Gen 2 Leading Edition a 4 nm, che rispetto alla versione standard ha una CPU overclockata da 3,2 a 3,36 GHz e una GPU Adreno 740 da 680 a 719 MHz. Si guarda più in alto per Xiaomi Pad 7 Pro, che avrebbe a bordo lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, ultima fatica di punta del chipmaker statunitense.

Crediti: 3C

Non mancherebbe la presenza di quattro speaker, un comparto fotografico da 50 MP e un sensore di profondità e HyperOS lato software. Per quanto riguarda la potenza di ricarica, il dispositivo sarebbe stato certificato dall’ente 3C con la sigla 24018RPACC e la conferma dei 120W: si tratterà quindi del tablet Android con la ricarica rapida più veloce sulla piazza.

La serie Xiaomi Pad 6 è esordita ad aprile 2023, mentre le sigle certificative svelano che Xiaomi Pad 7 dovrebbe esordire a settembre mentre Pad 7 Pro a ottobre, anche quest’ultimo resterebbe esclusiva della Cina. Inoltre, hanno fatto capolino rumor anche sul più avanzato Xiaomi Pad 7 Max.

