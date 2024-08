Doppio sconto per Redkey MGC500: il robot tagliaerba smart scende di prezzo su Amazon!

La cura del giardino passa da Redkey MGC500, il robot tagliaerba smart dotato di funzionalità intelligenti, dal taglio preciso e sopratutto silenzioso (un pregio da non sottovalutare, specialmente se attivo nelle ore di riposo). La manutenzione del tuo giardino diventa semplice ed efficiente, ma anche conveniente grazie al doppio sconto su Amazon!

Il prezzo di Redkey MGC500 scende a soli 454,4€ su Amazon: il robot tagliaerba smart è in offerta lampo ed è possibile ricevere uno sconto aggiuntivo di ben 50€ utilizzando il codice YC4OQ9QU. L’iniziativa promozionale è attiva fino al 6 settembre, quindi non perdere l’occasione di mettere le mani sull’alleato perfetto per te e per il tuo giardino.

Conosciuto principalmente per i suoi prodotti per le pulizie intelligenti, il brand Redkey ha confezionato un dispositivo differente ma che mantiene la stessa filosofia del suo portfolio. Redkey MGC500 è un robot tagliaerba intelligente, che non mancherà di soddisfare anche gli utenti più esigenti: parliamo di una soluzione potente e con una velocità tre volte superiore, accompagnato da un applicazione per smartphone utile sia per gestire i controlli che per individuare rapidamente qualsiasi problema.

Il dispositivo necessita dell’installazione di un filo perimetrale, in modo da individuare i confini del giardino. Una volta effettuata questa procedura, la cura del tuo spazio verde diventa un gioco da ragazzi: devi solo pensare a rilassarti mentre a tutto il resto penserà Redkey MGC500. Il robottino è in grado di pianificare il percorso in modo pratico ed efficiente, grazie alla tecnologia C-TOF. L’altezza del taglio può essere regolata senza problemi in tre diverse misure, in base alle esigenze (3 cm, 5 cm oppure 7 cm). Le potenti ruote motrici gli consentono di attraversare con facilità anche i pendii più ripidi (fino a 45% di inclinazione).

Inoltre parliamo di un dispositivo intelligente, dotato di funzionalità che non necessitano dell’intervento umano. In caso di pioggia o con batteria inferiore al 15%, MGC500 torna automaticamente alla base di ricarica; una volta che sarà di nuovo operativo, il robottino riprenderà il lavoro nel punto preciso in cui aveva interrotto. È anche in grado di analizzare con precisione sia il percorso che la linea di confine: in caso di un’interruzione imprevista di quest’ultima, la posizione verrà segnalata direttamente sulla mappa presente nell’applicazione. Tutto avviene con un livello di rumore inferiore ai 57 dB: si tratta di un tagliaerba silenzioso, per non disturbare i più piccoli o eventuali amici a quattro zampe. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

