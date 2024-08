Continua la ripresa delle vendite di smartphone in Europa: la top 5 vi sorprenderà

I numeri mettono nero su bianco che la crescita tech in Europa sta proseguendo, e che le vendite di smartphone sono di nuovo in aumento nel Q2 2024. Dopo il +10% registrato nel Q1 2024, anche il secondo trimestre si è concluso con un +10% che riflette come i miglioramenti macroeconomici abbiano stimolato la domanda dei consumatori. E se si guarda la top 5 dei brand più acquistati in Europa, ne troviamo uno che sorprenderà quasi tutti.

Il Q2 2024 è ancora in crescita per le vendite di smartphone in Europa

Come afferma il direttore Jan Stryjak, “ora più persone stanno sostituendo i propri smartphone dopo aver rimandato gli acquisti per alcuni anni a causa dell’incertezza economica“. Ne beneficia ma non troppo Samsung, che pur essendo in crescita del +8% scende leggermente dal 31% al 32%, grazie alle vendite della serie Galaxy S24 ma soprattutto della serie Galaxy A, che si riconferma la più venduta in Europa.

Cresce di più Apple, che col +18% sale di poco dal 23% al 24%: le vendite della gamma iPhone 15 vanno molto bene ma si prevede che il successo di quella iPhone 16 potrebbe non essere altrettanto considerevole, e il motivo si lega a Apple Intelligence. Jan Stryjak aggiunge che “mentre i principali OEM leader hanno registrato una crescita e mantenuto le loro posizioni, gli OEM cinesi hanno ulteriormente aiutato la ripresa prendendo di mira i segmenti di prezzo medio“.

Mentre in Europa occidentale le vendite sono salite del +8%, in Europa orientale si è saliti al +12%, ed è qui che i marchi cinesi vanno per la maggiore. Col +1%, Xiaomi è scesa dal 20% al 18%, registrando un sonoro -17% in Europa orientale proprio a causa della concorrenza delle aziende compatriote. Così come Realme (+18%), il fondo della top 5 si chiude al 4% con Tecno, che sorpassa Honor con un sonoro +196% grazie ai numeri macinati in Europa centrale/orientale (perlopiù in Russia).

Gli equilibri sono differenti se si guarda a est o a ovest, visto che Tecno è un’azienda totalmente assente nei mercati occidentali come il nostro; c’è poi il discorso Google, che pur non figurando nella top 5 in questione è comunque cresciuta su scala annuale del +74% grazie soprattutto ai risultati del suo Pixel 8a. E per il secondo semestre del 2024 “continueremo a vedere una crescita dovuta alla stagionalità abbinata alla ripresa economica e a una base bassa“, secondo Counterpoint.

