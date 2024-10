Realme GT 7 Pro sarà anche Global, ma con una differenza

La scorsa generazione top di Realme non è arrivata in versione internazionale, restando relegata al solo mercato cinese. Davvero un peccato, viste le caratteristiche del flagship ma per fortuna le cose dovrebbero cambiare col prossimo modello. Secondo quanto riportato da un noto insider Realme GT 7 Pro dovrebbe arrivare anche in versione Global e non ci sarebbero tagli, fatta eccezione per una sola caratteristica.

Realme GT 7 Pro in arrivo anche in versione Global: secondo un leak dovrebbe avere solo una differenza

GT 5 Pro – Crediti: Realme

Se state pensando alle specifiche tecniche e in particolare al chipset che troveremo a bordo, potete dormire sonni tranquilli. Realme GT 7 Pro dovrebbe essere tra gli smartphone top di gamma mossi dallo Snapdragon 8 Gen 4 (o 8 Elite) e le cose non cambierebbero nemmeno per la versione Global. L’unica differenza starebbe nel display: mentre il modello cinese farà affidamento su una soluzione BOE X2 con bordi micro-curved su quattro lati, la controparte occidentale monterà uno schermo targato Samsung (ma non viene specificato quale). L’insider cinese Digital Chat Station rincara la dose e “conferma” che entrambi i telefoni saranno dotati di un lettore d’impronte digitali sotto il display con tecnologia ad ultrasuoni.

L’arrivo di Realme GT 7 Pro Global (confermato anche dalla stessa azienda) segnerà il ritorno dei modelli di punta fuori dalla Cina: di recente abbiamo assistito al debutto di Realme GT 6 in Italia, ma si tratta di un dispositivo di fascia medio-alta. Il precedente Realme GT 5 Pro, vero e proprio top di gamma con Snapdragon 8 Gen 3, è rimasto un’esclusiva cinese. La prossima aggiunta alla serie dovrebbe avere un design rinnovato, una batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh (o più), l’ultimo chipset high-end Qualcomm e una fotocamera da primo della classe, con teleobiettivo a periscopio.

Realme GT 7 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 8,7 mm

Certificazione IP69

Display OLED 8T LTPO (BOE X2) da 6,78″ 1.5K+ , micro-curved su quattro lati

(BOE X2) da , micro-curved su quattro lati Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core

GPU Adreno

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.000 mAh o 6.100 mAh con ricarica rapida da 100W o 120W

o con ricarica rapida da o Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI)

Fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/???) con OIS e ultra-wide e teleobiettivo a periscopio IMX882 oppure LYT-600 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X)

(f/???) con OIS e ultra-wide e teleobiettivo a periscopio IMX882 oppure LYT-600 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) Selfie camera da ??? MP (f/???)

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0 (oppureAndroid 15)

