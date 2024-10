Recensione ZHENEVO Z1: a meno di 150 euro non troverai un proiettore migliore

Diagonale di proiezione fino a 120”, WiF 6 con Android, due altoparlanti da 8 watt ciascuno, 800 ANSI lumen, messa a fuoco e correzione prospettica automatiche. Se parlassi di queste caratteristiche senza sottolineare di che dispositivo si tratta, probabilmente pensereste ad un proiettore con un prezzo che si aggira intorno ai 400 euro. E invece no.

Sono le caratteristiche dello ZHENEVO Z1, un proiettore che grazie al coupon che trovate nel box in basso potreste pagare 146,77 euro. E a questa cifra sfido chiunque a trovare un modello con le stesse caratteristiche e lo stesso rapporto qualità/prezzo.

Recensione ZHENEVO Z1

Videorecensione ZHENEVO Z1

Design e materiali

Grande 24x22x15 cm e pesante circa 3 KG, lo ZHENEVO Z1 è un proiettore molto compatto protetto da una scocca in plastica, in cui il colore grigio la fa da padrone. Sin dal primo approccio ci si rende conto che, nonostante il costo ridotto, il processo costruttivo è di ottima qualità se paragonato al prezzo, così come lo è il design: tutto il proiettore è minimale, elegante.

A dirla tutta, è compatto ma non è tra i più compatti del mercato, e queste dimensioni non solo sono dovute al sistema di dissipazione e agli speaker da 8w che integra, ma soprattutto per via della grande ottica di proiezione che è stata posizionata lateralmente nella zona frontale del dispositivo. Non integra alcuno stand per la regolazione dell’inclinazione, ma è compatibile con qualsiasi tipologia di treppiedi, ed una cosa molto comoda perché nonostante le regolazioni perlopiù automatiche di cui è dotato, collegandolo ad un treppiedi si semplificherebbe molto l’operazione di montaggio.

Nella parte posteriore dispone di un’ingresso HDMI, un ingresso video analogico, due porte USB e l’uscita per le cuffie con il tipico jack da 3.5 mm, nonché un’uscita destinata alla dissipazione che, vi anticipo, risulta anche piuttosto silenziosa grazie ad un nuovo sistema pensato dal brand. C’è poi anche l’ingresso per il cavo ethernet ed il ricevitore infrarossi.

Inutile dire che non ha eArc né uscita ottica digitale ma, considerando il prezzo, è un compromesso più che accettabile, anche perché gli speaker 8w fanno piuttosto bene il loro lavoro al netto di un bilanciamento del suono un po’ troppo diretto verso le frequenze medie e quelle alte.

Di buona qualità anche il telecomando, che è realizzato in plastica ma è molto solido ed integra tutti i tasti necessari per gestire in modo completo ed immediato il sistema operativo del proiettore.

Caratteristiche tecniche

Con i suoi 800 ANSI Lumen, lo ZHENEVO Z1 di certo non stupirà le persone più esigenti, ma una cosa va precisata: considerate che l’xcimi MoGo 2 Pro (che è decisamente più costoso) ha un sistema di proiezione da 400 ANSI Lumen. Capirete quindi che nonostante costi meno di 150 euro, avere una luminosità del genere è un grosso punto a favore dello ZHENEVO Z1.

Il sistema ottico è garantito per 100.000 ore di proiezione, è compatibile con HDR ed anche se è un proiettore FullHD è in grado di decodificare anche i video in 4K. La diagonale di proiezione va dagli 80 ai 120 pollici posizionando il proiettore ad una distanza compresa tra 2,5 e 3,7 metri.

Come dicevo, buono ma non eccezionale l’audio proveniente dai due speaker da 8w integrati, ma decisamente di qualità il sistema di autofocus con il quale il proiettore, ad ogni spostamento, metterà a fuoco l’immagine in maniera certosina. Un’ottima feature che, sommata alla correzione trapezoidale automatica, fa arrivare velocemente alla conclusione che lo ZHENEVO Z1 è uno di quei proiettori tuttofare, pensati per essere utilizzati anche in movimento.

Purtroppo però, nonostante si possa catalogare tra i proiettori portatili, lo ZHENEVO Z1 non dispone di una batteria e, per poterlo utilizzare, sarà necessario utilizzare sempre l’alimentatore che esce in confezione ma che, a mio avviso, dispone di cavi un po’ troppo corti che qualora si volesse posizionare il dispositivo su un treppiedi, potrebbero essere un po’ complicati da gestire.

Il tutto è animato da un SoC Sigmastar 2381 agganciato da una GPU Mali G-52, Buona la rumorosità, che è piuttosto ridotta, ottima l’integrazione del Bluetooth e del WiFi 6.

Qualità dell’immagine

In quanto a qualità dell’immagine, piccola premessa: il mio consiglio è sempre quello di utilizzare questi proiettori (anzi, soprattutto questi proiettori) su un telo di proiezione per evitare che la luce venga “assorbita” troppo, ma va detto che per quel che costa la qualità dell’immagine dello ZHENEVO Z1 è davvero buona. Strano ma vero.

Screenshot

Ok, si tratta comunque di un proiettore economico che non è paragonabile a prodotti molto più costosi, ma considerando che per portarsi a casa questo proiettore portatile bisognerà spendere 146 euro, l’asticella relativa al rapporto qualità prezzo del ZHENEVO Z1 è piuttosto alta.

Screenshot

Il contrasto di 20.000:1, il buon sistema di lenti e la sua luminosità, rendono questo ZHENEVO Z1 forse uno dei migliori proiettori nella sua fascia di prezzo in quanto a qualità dell’immagine. Nei miei test ho riscontrato una buona riproduzione della scala colori e della scala di grigi, anche se una cosa va detta subito: soprattutto se il proiettore non è posizionato in maniera corretta, potrebbe verificarsi la comparsa di piccoli fenomeni di aberrazione cromatica nelle zone più esterne dell’immagine. Ma è un fenomeno più che normale, che abbiamo riscontrato anche in prodotti leggermente più costosi e che nello ZHENEVO Z1 non da alcun fastidio particolare.

Software

A bordo poi c’è Android 12. Ma no, non si tratta di Android TV, bensì di una versione del sistema operativo per smartphone customizzata dall’azienda. Insomma, se avete mai provato uno di quei box TV Android economici, saprete di cosa parlo. Non fraintendetemi però, ok l’interfaccia grafica e la traduzione di alcune delle funzionalità non sono il massimo, ma la possibilità di poter installare le applicazioni Android continua a rimanere una cosa impagabile.

Screenshot Screenshot Screenshot

A mio avviso però, quelli di ZHENEVO avrebbero dovuto lavorare meglio sull’ottimizzazione dell’interfaccia grafica, tentando di ridurre al minimo la sensazione da tablet che trasmette (soprattutto nelle impostazioni), e puntando ad una GUI più adatta per la gestione tramite telecomando.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo dello ZHENEVO Z1 è di 153,66 euro su Banggod ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto utilizzando il nostro coupon a 146.77. Un prezzo bomba, che non ci da altra possibilità di promuovere il proiettore, anche perché a questa cifra difficilmente si potrebbe trovare di meglio.

Ovvio che si tratti di un prodotto economico, con i suoi limiti ed i suoi compromessi, ma stiamo parlando di meno di 150 euro per un modello dotato di sistemi di correzione automatica, con 800 ANSI Lumen ed animato da Android.



