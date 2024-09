Ecco i 10 smartphone economici più venduti nel mondo | Q2 2024

Una volta erano gli smartphone economici quelli che macinavano il maggior numero di vendite in buona parte del mondo, ma recentemente abbiamo assistito a un cambiamento di tendenza. I top di gamma piacciono sempre di più, e non soltanto nei gusti ma anche nelle preferenze dei consumatori, che sempre di più si rivolgono alla fascia alta per i propri acquisti.

La classifica dei 10 smartphone più venduti nel mondo nella fascia più economica

Ciò nonostante, se si circoscrive l’analisi di Counterpoint esclusivamente al Q2 2024, il 37% di tutti gli smartphone venduti nel mondo sono quelli sotto i 150$, una rappresentazione piuttosto corposa anche a fronte di una crescita del +10% per un totale di 100 milioni di unità vendute. Di questo 37%, un quarto delle vendite sono state accumulate dai 10 modelli più venduti, una classifica che ci permette di avere una foto degna di nota del mercato odierno e non solo.

Di questi 10 smartphone, Xiaomi, Samsung e OPPO hanno ottenuto tre posizioni a testa, con l’aggiunta di Tecno che è riuscita a piazzarsi al settimo posto. Col 4,1% di tutte le vendite in questa fascia di prezzo, in prima posizione si è classificato Redmi 13C nella sua versione 4G, seguita da quella 5G subito sotto al podio. A tal proposito, è interessante notare che nel secondo trimestre i prodotti con modem 5G stanno prendendo piede anche nel segmento low-cost, con una quota di mercato del 24% del mercato e una crescita di ben 2,5 volte.

