Google Pixel 9a, prime foto e specifiche: come cambierà il design

Aggiornamento 04/09: le voci di corridoio aggiungono nuovi dettagli alla scheda tecnica di Google Pixel 9a, le trovate nell’articolo.

A metà agosto, Google ha lanciato i nuovi modelli della famiglia Pixel 9, per la prima volta composta da ben tre smartphone a cui si aggiunge anche un pieghevole, Pixel 9 Pro Fold. Una famiglia di smartphone particolarmente nutrita ma ovviamente non sono tardare ad arrivare indiscrezioni in merito alla futura aggiunta alla gamma. Google Pixel 9a si fa sempre più concreto, fra specifiche e foto dal vivo frutto dei leak, e quest’ultime mostrano un look leggermente diverso dal solito.

Trapelano specifiche e immagini di Google Pixel 9a: come cambierà il design

Pixel 9a

Le prime e presunte foto dal vivo di Google Pixel 9a arriverebbero ancora una volta dal Vietnam, secondo quanto trapelato. La casa di Mountain View ha un grave problema con le fabbriche di questo paese e già da tempo si vocifera di un possibile spostamento della produzione per evitare i leak e mantenere la segretezza. Per quanto riguarda gli scatti dal vivo, si tratterebbe di un prototipo, quindi di un modello non definitivo; il rischio fake è alto, e allo stato attuale le immagini sarebbero state rimosse.

La prima cosa che si nota è il design variato rispetto allo stile classico degli ultimi modelli della serie Pixel. Il dispositivo presenterebbe una doppia fotocamera orizzontale in un modulo a pillola affiancato dal flash LED. Un layout che ricorda quella della serie Pixel 9 e del precedente Pixel 8a, ma con un tocco meno elaborato e più cheap.

Nome in codice “tegu”, Google Pixel 9a sarà anch’esso basato sul Tensor G4 che troviamo sui Pixel 9 ma in una struttura che differirebbe nel modem, che non sarebbe lo stesso Exynos Modem 5400 bensì l’Exynos Modem 5300, pertanto privo di comunicazione satellitare e supporto 5G 3GPP Rel. 17. Secondo l’insider che ha condiviso le foto, il telefono dovrebbe debuttare in quattro colorazioni (tra cui una Silver).

Per quanto riguarda la data di presentazione, negli ultimi anni tutti i Pixel “a” sono stati presentati a maggio, ma secondo alcuni leak il lancio potrebbe già avvenire a fine 2024.

