POCO M7 Pro 5G certificato con tanto di immagini: sarà il nostro Redmi Note 14

C’è un nuovo smartphone POCO in vista e potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. Il prossimo medio gamma POCO M7 Pro 5G è stato certificato con tanto di immagini, che ne svelano il design a tutto tondo. Il dispositivo che non ha una piega e che potrebbe arrivare alle nostre latitudini come Redmi Note 14 5G, quindi come parte della prossima famiglia di mid-range della costola di Xiaomi.

POCO M7 Pro 5G: immagini e specifiche del prossimi mid-range del brand di Xiaomi

Crediti: 91mobiles

Chi conosce Xiaomi sa bene che l’interna linea di prodotti del brand cinese è caratterizzata da una sfilza di rebrand, tra modelli lanciati in Cina e nei mercati occidentali, prodotti a marchio POCO e Redmi. Insomma, nulla di nuovo: il precedente POCO M6 Pro 5G è stato lanciato solo in India (da noi è arrivata la variante 4G) e probabilmente la stessa sorte toccherà anche al suo successore. POCO M7 Pro 5G è comparto nel database dell’ente FCC, sia con il nome commerciale che con il numero di modello 2409FPCC4G.

Crediti: 91mobiles

È presente un taglio di memoria da 128 GB, ma ovviamente diamo per scontato che ci saranno anche altre configurazioni. Per quanto riguarda il design, il telefono offre un ampio schermo con punch hole centrale mentre il retro ospita un modulo quadrato con una doppia fotocamera, il flash LED e il marchio POCO. Molto elegante la cover posteriore, caratterizzata da una doppia finitura (una texture simile al marmo ed una striscia opaca a tinta unita).

Crediti: 91mobiles

Secondo quanto riportato dallo stesso FCC, POCO M7 Pro 5G dovrebbe debuttare su altri mercati Global come Redmi Note 14 5G (24094RAD4G). Tuttavia il cugino avrebbe un sensore in più e quindi offrirebbe una tripla fotocamera posteriore. Non ci sono molti dettagli su questo dispositivo, ma ci vocifera della presenza di un SoC Dimensity 6100+. L’attuale Redmi Note 13 5G monta il Dimensity 6080, quindi non di saranno grandi stravolgimenti.

